Bir Zamanlar Çukurova dizisine flaş isim! Yeni sezonda dizideki tüm dengeler değişecek! 2 isim ise vedasıyla üzecek...
ATV'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi dördüncü sezonuna hazırlanırken kadroda da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda ayrılacak iki isim ve katılacak bir oyuncu ile olayların seyri tamamen değişecek. İzleyiciler bu duruma hem sevinecek hem de üzülecek. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılacak olan flaş isim kim, hangi rolde yer alacağı belli oldu mu? Dizi severleri oldukça meraklandıran habere ilişkin ayrıntıları derledik.
Bir Zamanlar Çukurova bomba gibi bir sezon finali ile yaza giriş yapınca dizi severler yeni sezonda neler yaşanacağını merakla araştırır oldu. ATV'nin fenomen dizisinin kadrosunda değişiklikler olacak iddiaları yeni sezon öncesi hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve detaylar araştırma konusu oldu. Ayrılacak olan iki isim üzecek ama diğer yandan Doğduğun Ev Kaderindir'den gelen bir oyuncu olayların seyrini değiştirecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında gelişmeler…
O İSİMLER VEDA EDİYOR
Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi.