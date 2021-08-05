Bir Zamanlar Çukurova dizisine flaş isim! Yeni sezonda dizideki tüm dengeler değişecek! 2 isim ise vedasıyla üzecek...

Bir Zamanlar Çukurova bomba gibi bir sezon finali ile yaza giriş yapınca dizi severler yeni sezonda neler yaşanacağını merakla araştırır oldu. ATV'nin fenomen dizisinin kadrosunda değişiklikler olacak iddiaları yeni sezon öncesi hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve detaylar araştırma konusu oldu. Ayrılacak olan iki isim üzecek ama diğer yandan Doğduğun Ev Kaderindir'den gelen bir oyuncu olayların seyrini değiştirecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında gelişmeler…