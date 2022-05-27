Zehra Güneş'in derin göğüs dekoltesi bir yana sevgilisi bir yana! Biri hep oturuyor! Tuğba Şenoğlu'nun nişanında...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Milli voleybolcu Zehra Güneş. 22 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Zehra Güneş önce akşam takım arkadaşı Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katıldı. Yeşil göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Zehra Güneş'in, sevgilisi Eren Ali Dişli ile yaptığı paylaşım olay yarattı. Bakın neden...
27.05.2022 09:38 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:39
Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam milli takımdan arkadaşı Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katılan ve nişan kombiniyle yürek hoplatan Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile fotoğrafını paylaştı.
YEŞİL MİNİ ELBİSESİYLE MEST ETTİ
Nişana yeşil mini elbisesiyle katılan Zehra Güneş, göğüs dekoltesiyle herkesi adeta büyüledi. Güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Zehra Güneş'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.