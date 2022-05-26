Songül Karlı 'sana her şeyini verir' dedi paylaştı gerçek ortaya çıktı! Meğer frikik kraliçesi Songül aşk hanımıymış...
Songül Karlı 'sana her şeyini verir' dedi paylaştı gerçek ortaya çıktı! Meğer frikik kraliçesi Songül aşk hanımıymış... Songül Karlı abisi ile pozunu paylaştı o gerçek herkesi şaşkına çevirdi! Meğer frikik kraliçesi Songül Karlı'nın gerçek adı bildiğimiz gibi değilmiş... Estetik operasyonları, bikinili fotoğrafları, frikikleri derken magazin gündeminden düşmeyeni Songül Karlı, Instagram paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
26.05.2022 16:07 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:13
Songül Karlı 'sana her şeyini verir' dedi paylaştı gerçek ortaya çıktı! Meğer frikik kraliçesi Songül aşk hanımıymış...
Kısa sürede gündem olan Songül Karlı'nın paylaşımını görenler ünlü ismin soyadının başka olduğunu öğrenince şaşırdı.
İşte Instagram pozları ile sık sık gündeme gelen Songül Karlı'nın gerçek adı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...