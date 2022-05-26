Adriana Lima'dan hamile göbeğiyle cesur pozlar! 3. bebeğini kucağına almaya günler kala o kareler olay: "Bebek aşkı ateşledi"
Adriana Lima'dan hamile göbeğiyle cesur pozlar! 3. bebeğini kucağına almaya günler kala o kareler sosyal medyada olay oldu. Kısa bir süre sonra yeniden anne olmaya hazırlanan ünlü model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına bir kez daha damgasını vurdu. 40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, festival kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı. Birbirinden bir an bile uzak duramayan ikiliyi görenler; "Bebek, aşkı ateşledi" yorumları yaptı. İşte o anlar...
"BEBEK AŞKI ATEŞLEDİ"
Adriana Lima'dan hamile göbeğiyle cesur pozlar! 3. bebeğini kucağına almaya günler kala o kareler sosyal medyada olay oldu.
ünlü model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına bir kez daha damgasını vurdu. 40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, festival kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı.
KIYAFETİYLE İLGİ ÇEKTİ
Karnı burnunda olan Lima, yine iddialı bir kıyafet giydi. Lima'nın tercihi bu kez taşlı ayrıntılarıyla dikkat çeken Nicolas Jebran imzalı bir gece kıyafeti oldu. İki yıl önce Victoria's Secret podyumundan gözyaşları içinde emekli olan Adriana Lima'nın kıyafetine uygun renkli takıları da gözden kaçmadı.
BEBEK AŞKI ALEVLENDİRDİ
Adriana Lima'nın sevgilisi Andre Lemmers'ın ise ellerini sık sık ünlü modelin artık iyice büyüyen karnına götürmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çiftin sergilediği bu mutluluk pozları da "Bebek, aşklarını alevlendirdi" yorumlarına neden oldu