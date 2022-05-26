Adriana Lima'dan hamile göbeğiyle cesur pozlar! 3. bebeğini kucağına almaya günler kala o kareler olay: "Bebek aşkı ateşledi"

KIYAFETİYLE İLGİ ÇEKTİ

Karnı burnunda olan Lima, yine iddialı bir kıyafet giydi. Lima'nın tercihi bu kez taşlı ayrıntılarıyla dikkat çeken Nicolas Jebran imzalı bir gece kıyafeti oldu. İki yıl önce Victoria's Secret podyumundan gözyaşları içinde emekli olan Adriana Lima'nın kıyafetine uygun renkli takıları da gözden kaçmadı.