Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! "Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler"
Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti, sosyal medya kullanıcıları, "Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler" yorumları yaptı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Saliha Şahin, Zehra Güneş gibi ilgi odaklarından biri oldu. Turnuvanın ardından genç yıldızın sosyal medya hesabına takipçi yağdı.
"GÜZELLİK YARIŞMASINDAN FIRLAMIŞ GİBİLER"
Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti!
Saliha Şahin, Filenin Sultanları'nda gösterdiği performans ile Zehra Güneş gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyetlerde adından söz ettiren 23 yaşındaki genç voleybolcuya sosyal medyada da ilgi arttı.
SALİHA ŞAHİN ZEHRA GÜNEŞ GİBİ SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ
Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı forması giyen genç voleybolcu sosyal medya hesabını aktif kullanmayı seviyor. Milletler Ligi'nde gösterdiği performansın ardından daha çok dikkat çeken Saliha Şahin'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı 122 bine ulaştı.
SALİHA ŞAHİN İLE ZEHRA GÜNEŞ'İ KIYASLADILAR
Sosyal medya hesabından birçok yorum alan Saliha Şahin, Zehra Güneş ile de kıyaslandı.