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Haberler Magazin Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! "Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler"

Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! "Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler"

Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti, sosyal medya kullanıcıları, "Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler" yorumları yaptı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Saliha Şahin, Zehra Güneş gibi ilgi odaklarından biri oldu. Turnuvanın ardından genç yıldızın sosyal medya hesabına takipçi yağdı.

27.07.2022 17:46 - Son Güncelleme: 27.07.2022 17:46
Zehra Güneş’in ardından Filenin Sultanları’nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler

"GÜZELLİK YARIŞMASINDAN FIRLAMIŞ GİBİLER"

Zehra Güneş'in ardından Filenin Sultanları'nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zehra Güneş’in ardından Filenin Sultanları’nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler

Saliha Şahin, Filenin Sultanları'nda gösterdiği performans ile Zehra Güneş gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyetlerde adından söz ettiren 23 yaşındaki genç voleybolcuya sosyal medyada da ilgi arttı.

Zehra Güneş’in ardından Filenin Sultanları’nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler

SALİHA ŞAHİN ZEHRA GÜNEŞ GİBİ SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı forması giyen genç voleybolcu sosyal medya hesabını aktif kullanmayı seviyor. Milletler Ligi'nde gösterdiği performansın ardından daha çok dikkat çeken Saliha Şahin'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı 122 bine ulaştı.

Zehra Güneş’in ardından Filenin Sultanları’nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler

SALİHA ŞAHİN İLE ZEHRA GÜNEŞ'İ KIYASLADILAR

Sosyal medya hesabından birçok yorum alan Saliha Şahin, Zehra Güneş ile de kıyaslandı.

Zehra Güneş’in ardından Filenin Sultanları’nın yeni yıldızı Saliha Şahin ortalığı yıktı geçti! Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler

23 yaşındaki voleybolcuya sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda; "Sahada ayrı, sosyal medyada ayrı güzelsin", "Prenses", "Hem yetenek hem güzellik abidesi" , "Güzellik yarışmasından fırlamış gibiler" ifadelerine yer verildi.

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