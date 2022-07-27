Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un büyük kızına bakın! Gören hayran kaldı! Güzelliğini oyuncu annesinden almış...
Kadrosunda Özgür Ozan, Zafer Ergin, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Mesut Güneri karakterini canlandıran Şevket Çoruh'un yapımdan ayrılacağı iddia edildi. Bunun üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Özge Turna ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun, Günay Karacaoğlu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızını görenler şaştı kaldı. Çoruh'un biricik kızı için "Maşallah çok güzel", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte Şevket Çoruh'un gözünden sakındığı kızı...
27.07.2022 18:14 - Son Güncelleme: 27.07.2022 18:26
16 sezonu geride bırakan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Güneri karakterini canlandıran Şevket Çoruh'un yapımdan ayrılacağı iddia edildi.
İddialarla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken Şevket Çoruh'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.