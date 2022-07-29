Müge Anlı evlendi herkes düğün fotoğraflarını merak etti! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu 'nikah fotoğraflarımız' açıklamasıyla dikkat çekmişti...

"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.