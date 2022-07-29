Müge Anlı evlendi herkes düğün fotoğraflarını merak etti! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu 'nikah fotoğraflarımız' açıklamasıyla dikkat çekmişti
Müge Anlı evlendi herkes düğün fotoğraflarını merak etti! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu 'nikah fotoğraflarımız' açıklamasıyla dikkat çekmişti... . Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda evli bir kadın olacağını açıklayan ünlü televizyoncu 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine girdi. Herkes Müge Anlı'nın düğün fotoğraflarını merak ederken Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen o açıklama kısa sürede çok konuşuldu. Ortaya çıkan gelinlikli ve damatlıklı kareler hala gündemde...
Müge Anlı evlendi herkes düğün fotoğraflarını merak etti! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu 'nikah fotoğraflarımız' açıklamasıyla dikkat çekmişti...
ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.
MÜGE ANLI EVLENDİ
Canlı yayında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.