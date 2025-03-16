Zayıf ve 36 beden olmanın formülü: Özgü Kaya’dan özel tüyo

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Özgü Kaya, kırmızı kombinini giyerek çekildiği fotoğrafları paylaştı. Kaya'nın karın kaslarını sergilediği fotoğrafa hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncunun, "Kekimi de yaparım kasımı da" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu 2019 yılında bir dergiye verdiği röportajda ise zayıflık tüyolarını tek tek anlattı. İşte Özgü Kaya'nın fit kalma yöntemi ve ilgi çeken son paylaşımı...
EREN ÖREN İLE DOSTÇA AYRILDILAR
Özgü Kaya, iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Eren Ören ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda ayrılığın ardından , konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:
"Eren ile 2 senelik birlikteliğimiz vardı, yakın zamanda yollarımızı ayırma kararı aldık. Bazen insanlar ne kadar iyi geçinseler de olmayabiliyor, biz de olamadık. Dostça ayrıldık, saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi."
Ayrılığın ardından moralini yüksek tutan Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla pozitif enerjisini takipçilerine yansıtmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kariyeri ve özel hayatına dair gelişmeler, hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
ÖZGÜ KAYA YENİ PROJELERİ İÇİN HAZIRLANIYOR
Son dönemde spor ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla gündeme gelen Özgü Kaya, aynı zamanda yeni projeleri için hazırlık yapıyor. Güzel oyuncunun bir süredir okuma provalarına katıldığı ve yakında ekranlara dönüş yapacağı konuşuluyor.
ÖZGÜ KAYA'NIN FORMDA KALMA VE ZAYIFLIK SIRLARI
Özgü Kaya'nın fit ve sağlıklı görünümünü korumasının ardında düzenli spor, sağlıklı beslenme ve iyi bir yaşam tarzı yatıyor. İşte onun güzellik ve zayıflık sırları...
🥗 SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME
✅ Abur cuburdan uzak duruyor – Cips, çikolata ve fast food gibi işlenmiş gıdaları minimum seviyede tüketiyor.
✅ Doğal ve besleyici gıdalar tercih ediyor – Sebzeler, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar günlük beslenmesinin temelini oluşturuyor.
✅ Özel günler hariç kaçamak yapmıyor – Şekerli ve ağır yiyecekleri yalnızca özel günlerde tüketiyor.
✅ Bol su içiyor – Metabolizmasını hızlandırmak ve cildini parlak tutmak için gün içinde bolca su tüketmeye özen gösteriyor.
🏋️♀️ DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR
💪 Pilates yapmayı çok seviyor – Vücudunu sıkı ve esnek tutmak için düzenli olarak pilates yapıyor.
🧘♀️ Meditasyon ve nefes egzersizleriyle zihnini rahatlatıyor – Sabahları meditasyon yaparak güne enerjik ve huzurlu başlıyor.
🏃♀️ Fiziksel hareketi hayatına entegre ediyor – Yoğun set temposuna rağmen hareketsiz kalmamaya dikkat ediyor.
🚫 STRES VE OLUMSUZ ENERJİDEN KAÇINIYOR
🌟 Pozitif enerjiye inanıyor – Olabildiğince stresten uzak durarak pozitif kalmaya çalışıyor.
🙅♀️ Öz-eleştiri yaparak gelişmeye odaklanıyor – İşinde daha iyi olmak için sürekli kendini değerlendiriyor ama stres yapmıyor.
🛑 Nazara inanıyor ama totem yapmıyor – Olumsuz enerjilerden korunmak için kendine iyi gelen şeylere odaklanıyor.
💆♀️ CİLT BAKIMI VE DİNLENME ÖNEMLİ
🧖♀️ Hassas cildini koruyor – Set makyajı cildine zarar vermesin diye düzenli bakım yaptırıyor.
💤 Yeterli uyku alıyor – Dinlenmenin hem cildi hem de vücut sağlığı için önemli olduğunu düşünüyor.
🍵 BESLENME DÜZENİ VE DİYET TÜYOLARI
🥑 Doğal ve sağlıklı besinlerle besleniyor – Sebze, protein ve sağlıklı yağlar vazgeçilmezi.
🚰 Bol su içiyor – Hem cildini taze tutmak hem de metabolizmasını hızlandırmak için su içmeye dikkat ediyor.
🥒 Dengeli ve ölçülü besleniyor – Aşırıya kaçmadan, porsiyon kontrolüne önem veriyor.
Fotoğraflar: Instagram