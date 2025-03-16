Zayıf ve 36 beden olmanın formülü: Özgü Kaya’dan özel tüyo

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan Özgü Kaya, kırmızı kombinini giyerek çekildiği fotoğrafları paylaştı. Kaya'nın karın kaslarını sergilediği fotoğrafa hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncunun, "Kekimi de yaparım kasımı da" notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu 2019 yılında bir dergiye verdiği röportajda ise zayıflık tüyolarını tek tek anlattı. İşte Özgü Kaya'nın fit kalma yöntemi ve ilgi çeken son paylaşımı...

EREN ÖREN İLE DOSTÇA AYRILDILAR Özgü Kaya, iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu Eren Ören ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda ayrılığın ardından , konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Eren ile 2 senelik birlikteliğimiz vardı, yakın zamanda yollarımızı ayırma kararı aldık. Bazen insanlar ne kadar iyi geçinseler de olmayabiliyor, biz de olamadık. Dostça ayrıldık, saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi."

Ayrılığın ardından moralini yüksek tutan Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla pozitif enerjisini takipçilerine yansıtmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kariyeri ve özel hayatına dair gelişmeler, hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.