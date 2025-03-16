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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Son dönemde magazin dünyasında yankı uyandıran Sabancı Ailesi'ne dair gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Bu kez, Nazlı Sabancı'nın iftar paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Ünlü ismin, katıldığı iftar davetinde paylaştığı ilginç sunum, Ramazan ayının ruhuna aykırı bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 21:14
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Son dönemde eşi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğuyla gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Nazlı Sabancı, bu kez yaptığı bir iftar paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Tartışmalı Paylaşım!

Nazlı Sabancı, katıldığı bir iftar davetinde kendisine sunulan tatlıyı paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Paylaşımda, tatlının bir ayakkabı içinde sunulduğu görülüyordu. Bu görüntü birçok kullanıcı tarafından hoş karşılanmadı ve tepki çekti.

Sosyal medyada, "Ramazan ayının anlamını hiç kavrayamamışlar", "Ne yapacaklarını şaşırdılar, nimet o!" ve "Orucun manasını anlamadılar" gibi eleştiriler yükseldi. Birçok kişi, iftar sofralarının sadelik ve paylaşım ruhu taşıması gerektiğini vurguladı.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Nazlı Sabancı, son aylarda eşi Hacı Sabancı'nın, evlilik öncesinde başka bir kadınla ilişkisinden dünyaya gelen Uzay adındaki çocuk haberleriyle gündemdeydi. İddialara göre, Hacı Sabancı, evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde evli bir kadınla yasak bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiden bir erkek çocuk dünyaya gelmişti. DNA testleri ve mahkeme süreci sonucunda gerçek ortaya çıkmış, ancak çift konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Nazlı Sabancı'nın bu iftar paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "görgüsüzlük" ve "Ramazan ruhuna aykırılık" olarak yorumlanırken, bazı takipçileri ise Sabancı'yı savunarak, kişisel tercihlerin eleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Olayla ilgili henüz Sabancı cephesinden bir açıklama gelmezken, paylaşımın sosyal medyada konuşulmaya devam ettiği görülüyor. Nazlı Sabancı'nın bu eleştirilere nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Fotoğraflar: Instagram