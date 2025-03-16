Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın iftar paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada büyük tepki!

Son dönemde eşi Hacı Sabancı 'nın evlilik dışı çocuğuyla gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Nazlı Sabancı , bu kez yaptığı bir iftar paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu.

Tartışmalı Paylaşım!

Nazlı Sabancı, katıldığı bir iftar davetinde kendisine sunulan tatlıyı paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. Paylaşımda, tatlının bir ayakkabı içinde sunulduğu görülüyordu. Bu görüntü birçok kullanıcı tarafından hoş karşılanmadı ve tepki çekti.

Sosyal medyada, "Ramazan ayının anlamını hiç kavrayamamışlar", "Ne yapacaklarını şaşırdılar, nimet o!" ve "Orucun manasını anlamadılar" gibi eleştiriler yükseldi. Birçok kişi, iftar sofralarının sadelik ve paylaşım ruhu taşıması gerektiğini vurguladı.