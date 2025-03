Yeşilçam'dan Darülaceze'ye: Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı'nın filmlere konu olacak hayat hikayesi! Hastalığı yüzünden annelikten vazgeçmiş...

Darülaceze'de yaşayan Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katılmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Danlı şimdilerde Yeşilçam'daki kısa ama parlak kariyerinin ardından hayatını bambaşka bir yola sürükleyen genetik bir hastalıkla mücadele ediyor. 2022 yılında verdiği röportajda filmlere konu olacak hayat hikayesini anlatan Sevgi Can Danlı, hastalığı yüzünden anne olmaktan vazgeçmiş. İşte Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı'nın hayat hikayesi...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 19:02 Paylaş







Darülaceze'de yaşayan 75 yaşındaki Sevgi Can Danlı, "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katıldı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

FİLMLERE KONU OLACAK HAYAT HİKAYESİ Tekrar 20 yaşında olmak istese Türkiye güzeli olmak istediğini söyleyen Sevgi Can Danlı'nın filmlere konu olacak hayat hikayesi ortaya çıktı. İşte Sevgi Can Danlı'nın 2022 yılında AA'ya verdiği o röportaj...

1968'TE TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ Sevgi Can Danlı, 1950 yılının 14 Şubat günü Balıkesir Manyas'ta doğdu, 6 kardeşin en büyüğüydü. Babası eczacı annesi ev hanımıydı. Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti. 3 yaşındayken İstanbul ile tanışan Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu daha sonra Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Danlı için şöhretin kapıları aralanmaya başladı.

YILMAZ GÜNEY'LE YEŞİLÇAM'DA KAMERA KARŞISINDA YER ALDI Şöhret basamaklarını ilk olarak rol aldığı reklam filmleriyle tırmanmaya başlayan Danlı'ya Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı ve dönemin en ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Ancak zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığına karar veren Danlı, evlendi. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen Danlı, boşanarak Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı. Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.