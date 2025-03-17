Yeşilçam’dan Darülaceze’ye: Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı’nın filmlere konu olacak hayat hikayesi! Hastalığı yüzünden annelikten vazgeçmiş...

YILMAZ GÜNEY'LE YEŞİLÇAM'DA KAMERA KARŞISINDA YER ALDI

Şöhret basamaklarını ilk olarak rol aldığı reklam filmleriyle tırmanmaya başlayan Danlı'ya Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı ve dönemin en ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Ancak zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığına karar veren Danlı, evlendi. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen Danlı, boşanarak Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.

Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.