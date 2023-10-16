Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyesi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisinden darp iddiası! Görüntüler kan dondurdu: 13 gün boyunca evde tutuldum

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle kan dondurdu. Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia ederek, morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı. Tunaboylu da iddiaların ardından suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...