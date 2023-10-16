Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyesi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisinden darp iddiası! Görüntüler kan dondurdu: 13 gün boyunca evde tutuldum

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle kan dondurdu. Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia ederek, morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı. Tunaboylu da iddiaların ardından suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyelerinden Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddia edildi.
Genç kadın, 7 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından grubunun bas gitaristi Tunaboylu tarafından şiddete uğradığını açıklayarak morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını da paylaştı.
"Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim" diyen Aybike Çelik, şu ifadeleri kullandı: "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum.