Şeyma Subaşı "Üzülebilirim bir sürü şey yaşıyoruz" Büyük aşkı Meedo'dan tek celsede boşanmıştı! Şeyma'nın paylaşımı...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı önceki gün boşandı. 15 dakika süren duruşma sonrası Subaşı, boşanma partisi için soluğu Paris'te almıştı. Boşanmanın ardından Paris'e tatile giden ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla dikkat çekti.