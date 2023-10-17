Filozof Atakan'ın son haline bakın! Bir dönem her yerdeydi 5 ayda 250 felsefe kitabı okumuştu! Atakan Kayalar şimdilerde...

1 Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, iki sene önce tüm Türkiye'nin ilgisini çekmişti. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu. FİLOZOF ATAKAN'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI! I VİDEO İZLE

2 Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan 'Filozof Atakan' lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, "Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz. Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz.