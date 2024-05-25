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Kimi falcı kimi tezgahtardı; Ünlüler nasıl keşfedildi? Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar'ın 'yok artık' dedirten keşfedilme hikayeleri

Sosyal medyanın hüküm sürmediği zamanlarda, ünlü olmak bugünkünden çok daha zorlu bir süreçti. Günümüzde, bir video veya gönderi ile bir anda milyonlarca kişiye ulaşmak mümkünken, geçmişte bu denli geniş bir kitleye hitap edebilmek için sadece yetenek değil, aynı zamanda büyük bir şans da gerekiyordu. İşte o dönemlerde kaderin cilvesine uyan, şansın kapısını çalan ve bugünün yıldızlarına dönüşen isimlerin hikayesi...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 10:57 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 10:55
Kimi falcı kimi tezgahtardı; Ünlüler nasıl keşfedildi? Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar’ın ’yok artık’ dedirten keşfedilme hikayeleri 1

Günümüzde birçok ünlü isim, sosyal medya sayesinde kısa sürede tanınabilirlik kazanabiliyor. Ancak bir zamanlar, ünlü olmak için kaderin kapısını çalmak gerekiyordu. İşte şansın yollarını bulan ve bunu fırsata çeviren bazı ünlülerin ilham verici hikayeleri...

Kimi falcı kimi tezgahtardı; Ünlüler nasıl keşfedildi? Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar’ın ’yok artık’ dedirten keşfedilme hikayeleri 2

Fahriye Evcen: Bir Tatil Seyahatinin Getirdiği Şöhret
Almanya'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelen Fahriye Evcen, bir televizyon programına seyirci olarak katıldı. Güzel yüzüyle programın sunucularından Oya Aydoğan'ın dikkatini çeken Evcen, yapımcılarla tanıştırıldı ve ardından film ve dizi teklifleri almaya başladı.

Kimi falcı kimi tezgahtardı; Ünlüler nasıl keşfedildi? Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar’ın ’yok artık’ dedirten keşfedilme hikayeleri 3

Yıldız Tilbe: Sezen Aksu'nun Keşfi
Bir fuarda konser veren Sezen Aksu, program sonrası dostlarıyla bir pavyona gider. Burada şarkı söyleyen Yıldız Tilbe'yi keşfeden Aksu, ona vokalistlik teklif eder. Bu, Tilbe'nin müzik kariyerinde bir dönüm noktası olur.

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