Kimi falcı kimi tezgahtardı; Ünlüler nasıl keşfedildi? Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Sibel Can, Hülya Avşar'ın 'yok artık' dedirten keşfedilme hikayeleri

Sosyal medyanın hüküm sürmediği zamanlarda, ünlü olmak bugünkünden çok daha zorlu bir süreçti. Günümüzde, bir video veya gönderi ile bir anda milyonlarca kişiye ulaşmak mümkünken, geçmişte bu denli geniş bir kitleye hitap edebilmek için sadece yetenek değil, aynı zamanda büyük bir şans da gerekiyordu. İşte o dönemlerde kaderin cilvesine uyan, şansın kapısını çalan ve bugünün yıldızlarına dönüşen isimlerin hikayesi...