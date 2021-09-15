Yonca Evcimik yıllara meydan okudu! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla iddialı pozlar verdi yaşını duyan şaştı kaldı
Yonca Evcimik yıllara meydan okudu! Çılgın Bediş dizisi ile bir döneme damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, derin yırtmacı ve göbek açık üstüyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma, "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumları yapılırken ünlü oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte 90'ların sevilen ismi Yonca Evcimik'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
15.09.2021 16:45
- Son Güncelleme: 15.09.2021 16:47
Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Takipçileri Yonca Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Genç kızlara taş çıkartır" yorumlarında bulundu.