Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Kuzeyin Oğlu lakabıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Volkan Konak'ın ölümü sanat camiasını ve sevenleri derinden etkiledi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu
27 Şubat 1967, Trabzon'un Maçka ilçesinde, müziğe olan tutkusu ile tanınacak bir isim dünyaya geldi. Volkan Konak, Karadeniz'in doğasında büyüyen bir çocuk olarak, müzikle iç içe bir hayat sürmeye başladı. Ailesinin müzikle ilgisi, onun sanat yolculuğunda önemli bir adım olacaktı.
Volkan Konak, Maçka'da tamamladığı ilk ve ortaokulun ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Bu dönemde, müzik eğitimi alarak yeteneklerini geliştirdi ve Karadeniz müziği üzerine derlemeler yapmaya başladı.
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İlk Albüm ve Büyük Çıkış
1987 yılında, ilk albümü "Suların Horon Yeri"yi piyasaya sürerek müzik kariyerine adım attı.
Bu albüm, Konak'ın yöresel müzikleri modern dokunuşlarla harmanlayarak, hem Karadeniz halkı hem de müzikseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
1988 yılında konservatuvarı bitirip, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler üzerine master yapmaya başladı.
1991-1992 yılları arasında tamamladığı "Efulim" albümü, Karadeniz halkının ruhunu yansıtan bir albüm olarak müzikseverlerin kalbini kazandı.
Konak, Karadeniz müziğini evrensel bir dil haline getirmeyi başarmıştı.
1994 yılında askerlik hizmetini yerine getiren Konak, bu süre zarfında müzik çalışmalarına ara verdi. Ancak görevini tamamladıktan sonra, üçüncü albümü "Volkanik Parçalar" üzerinde çalışmalara başladı. Üç aylık yoğun bir çalışma sonrası albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
1998 yılında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon ile müzik dünyasına önemli bir adım attı ve "Pedaliza" albümünü çıkardı.
Bu albüm, Konak'ın müzikal evrimini ve Karadeniz müziğini global düzeyde tanıtma amacını yansıtıyordu.
2000'li yıllarda, DMC etiketiyle "Şimal Rüzgarı" albümünü çıkaran Volkan Konak, bu albümle büyük bir çıkış yakaladı. Aynı zamanda, "Maranda" adlı albümü ile müzik dünyasında iddialı bir yere sahip oldu.
Altın Plak Ödülü'nü kazandı
2006 yılında çıkardığı "Mora" albümü, Altın Plak ödülü kazandı. Konak, Karadeniz ezgileriyle halk müziğine modern bir dokunuş katmayı başarmış ve büyük takdir toplamıştı.
Volkan Konak, sadece müziğiyle değil, toplumsal duyarlılığıyla da tanınıyordu. Çernobil felaketi sonrası Karadeniz bölgesinde artan kanser vakalarına dikkat çekti ve ailesinden pek çok yakınını kanserden kaybetti.
En ünlü şarkısı olan "Cerrahpaşa"yı, kanser nedeniyle babasını kaybetmesinin ardından besteledi.
1992 yılında Selma Konak ile evlenen Volkan Konak'ın üç çocuğu oldu: Şimal, Volkan ve Derin. Bu aile, Konak'ın müzik yolculuğunda en büyük destekçileriydi. Aynı zamanda, Selma Konak'a olan sevgisi de, yıllar içinde büyüyen ve daha da güçlenen bir aşka dönüştü.
Bir zamanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Volkan Konak, yıllar sonra, 25 yıl sonra eşine unutulmaz bir sürpriz yaparak, ona hayalindeki gelinliği giydirdi ve birlikte nikah tazelediler.
Sürpriz nikahın hikayesini ise yapımcı Polat Yağcı şöyle anlatıyor;
"Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"
31 Mart'ta son konserine çıktı
31 Mart 2025 günü, Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa'da sahne aldığı konser sırasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak neden öldü?
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."
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Kaynak: Sosyal Medya, Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram