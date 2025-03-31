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Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak'tan eşine 'gecikmiş' gelinlik sürprizi

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Konak'ın ani ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Milyonlarca insanın, şarkılarını ezbere bildiği usta sanatçının yaşamına dair detaylar merak ediliyor. Peki Volkan Konak evli mi? Eşi ve çocukları kim? Volkan Konak nasıl, neden öldü? İşte usta sanatçı Volkan Konak'ın vasiyeti ve biyografisi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 12:59
Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Kuzeyin Oğlu lakabıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Volkan Konak'ın ölümü sanat camiasını ve sevenleri derinden etkiledi.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu

27 Şubat 1967, Trabzon'un Maçka ilçesinde, müziğe olan tutkusu ile tanınacak bir isim dünyaya geldi. Volkan Konak, Karadeniz'in doğasında büyüyen bir çocuk olarak, müzikle iç içe bir hayat sürmeye başladı. Ailesinin müzikle ilgisi, onun sanat yolculuğunda önemli bir adım olacaktı.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Volkan Konak, Maçka'da tamamladığı ilk ve ortaokulun ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Bu dönemde, müzik eğitimi alarak yeteneklerini geliştirdi ve Karadeniz müziği üzerine derlemeler yapmaya başladı.

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Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

İlk Albüm ve Büyük Çıkış

1987 yılında, ilk albümü "Suların Horon Yeri"yi piyasaya sürerek müzik kariyerine adım attı.

Bu albüm, Konak'ın yöresel müzikleri modern dokunuşlarla harmanlayarak, hem Karadeniz halkı hem de müzikseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

1988 yılında konservatuvarı bitirip, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler üzerine master yapmaya başladı.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

1991-1992 yılları arasında tamamladığı "Efulim" albümü, Karadeniz halkının ruhunu yansıtan bir albüm olarak müzikseverlerin kalbini kazandı.

Konak, Karadeniz müziğini evrensel bir dil haline getirmeyi başarmıştı.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

1994 yılında askerlik hizmetini yerine getiren Konak, bu süre zarfında müzik çalışmalarına ara verdi. Ancak görevini tamamladıktan sonra, üçüncü albümü "Volkanik Parçalar" üzerinde çalışmalara başladı. Üç aylık yoğun bir çalışma sonrası albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

1998 yılında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon ile müzik dünyasına önemli bir adım attı ve "Pedaliza" albümünü çıkardı.

Bu albüm, Konak'ın müzikal evrimini ve Karadeniz müziğini global düzeyde tanıtma amacını yansıtıyordu.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

2000'li yıllarda, DMC etiketiyle "Şimal Rüzgarı" albümünü çıkaran Volkan Konak, bu albümle büyük bir çıkış yakaladı. Aynı zamanda, "Maranda" adlı albümü ile müzik dünyasında iddialı bir yere sahip oldu.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Altın Plak Ödülü'nü kazandı

2006 yılında çıkardığı "Mora" albümü, Altın Plak ödülü kazandı. Konak, Karadeniz ezgileriyle halk müziğine modern bir dokunuş katmayı başarmış ve büyük takdir toplamıştı.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Volkan Konak, sadece müziğiyle değil, toplumsal duyarlılığıyla da tanınıyordu. Çernobil felaketi sonrası Karadeniz bölgesinde artan kanser vakalarına dikkat çekti ve ailesinden pek çok yakınını kanserden kaybetti.

En ünlü şarkısı olan "Cerrahpaşa"yı, kanser nedeniyle babasını kaybetmesinin ardından besteledi.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

1992 yılında Selma Konak ile evlenen Volkan Konak'ın üç çocuğu oldu: Şimal, Volkan ve Derin. Bu aile, Konak'ın müzik yolculuğunda en büyük destekçileriydi. Aynı zamanda, Selma Konak'a olan sevgisi de, yıllar içinde büyüyen ve daha da güçlenen bir aşka dönüştü.

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Bir zamanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Volkan Konak, yıllar sonra, 25 yıl sonra eşine unutulmaz bir sürpriz yaparak, ona hayalindeki gelinliği giydirdi ve birlikte nikah tazelediler.

Sürpriz nikahın hikayesini ise yapımcı Polat Yağcı şöyle anlatıyor;

"Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

31 Mart'ta son konserine çıktı

31 Mart 2025 günü, Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa'da sahne aldığı konser sırasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak neden öldü?

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."

Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Volkan Konak'ın vasiyeti nedir?

Ünlü sanatçı, vasiyetini "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon'umun üstüne" sözleriyle açıklamıştı.
Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Volkan Konak'ın albümleri

  1. 1989 - Suların Horon Yeri
  2. 1993 - Efulim
  3. 1994 - Gelir Misin Benimle
  4. 1996 - Volkanik Parçalar
  5. 1998 - Pedaliza
  6. 2000 - Şimal Rüzgarı
  7. 2003 - Maranda
  8. 2006 - Mora
  9. 2009 - Mimoza
  10. 2012 - Lifor
  11. 2015 - Manolya
  12. 2017 - Klasikler 1
  13. 2019 - Dalya
Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Volkan Konak'ın aldığı ödüller

  1. 2003 Kral Tv en iyi Halk Müziği Sanatçısı Ödülü
  2. 2004 Magazin Gazetecileri en iyi Sanatçı Ödülü
  3. 2004 Maranda Albümü En Çok Satış Yapan Albüm Ödülü
  4. 2007 Mora Albümüyle Altın Plak Ödülü
  5. 2009 Hürriyet Altın Kelebek En İyi Halk Müziği Erkek Solist Ödülü
  6. 2009 Mimoza Albümü Altın Plak Ödülü
  7. 2009 Mimoza Albümü Platin Plak Ödülü (Türkiye`nin En Çok Satan Albümü Ödülü)
  8. 2010 16. Kral Tv en iyi Türk Halk Müziği Özel Ödülü
  9. 2010 37. Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü
  10. 2011 38. Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü
  11. 2011 TRT Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü
  12. 2011 TRT Müzik Ödülleri Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü (Kuzeyin Oğlu – Show TV)
  13. 2015 42. Pantene Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü
  14. 2016 Magazin Gazetecileri Derneği 22. Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Sanatçı Ödülü
Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Kaynak: Sosyal Medya, Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram