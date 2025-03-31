Yoklukla başlayan aşk hikayesi: Volkan Konak’tan eşine ’gecikmiş’ gelinlik sürprizi

Volkan Konak, sadece müziğiyle değil, toplumsal duyarlılığıyla da tanınıyordu. Çernobil felaketi sonrası Karadeniz bölgesinde artan kanser vakalarına dikkat çekti ve ailesinden pek çok yakınını kanserden kaybetti. En ünlü şarkısı olan "Cerrahpaşa"yı, kanser nedeniyle babasını kaybetmesinin ardından besteledi.

1992 yılında Selma Konak ile evlenen Volkan Konak'ın üç çocuğu oldu: Şimal, Volkan ve Derin. Bu aile, Konak'ın müzik yolculuğunda en büyük destekçileriydi. Aynı zamanda, Selma Konak'a olan sevgisi de, yıllar içinde büyüyen ve daha da güçlenen bir aşka dönüştü.

Bir zamanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan Volkan Konak, yıllar sonra, 25 yıl sonra eşine unutulmaz bir sürpriz yaparak, ona hayalindeki gelinliği giydirdi ve birlikte nikah tazelediler. Sürpriz nikahın hikayesini ise yapımcı Polat Yağcı şöyle anlatıyor; "Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"

31 Mart'ta son konserine çıktı 31 Mart 2025 günü, Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa'da sahne aldığı konser sırasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen, 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak neden öldü? Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."