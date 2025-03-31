Volkan Konak’ın babası kimdir, neden öldü? Cevat Konak kimdir, nereli?

Volkan Konak'ın en dokunaklı eseri Cerrahpaşa'nın sadece bir türkü değil, aynı zamanda babası Cevat Konak'ın kanserle mücadelesinin sessiz çığlığı olarak ortaya çıkıyor. Peki Volkan Konak'ın babası Cevat Konak kimdir?
Volkan Konak'ın en dokunaklı eseri Cerrahpaşa'nın sadece bir türkü değil, aynı zamanda babası Cevat Konak'ın kanserle mücadelesinin sessiz çığlığı olarak ortaya çıkıyor. Peki Volkan Konak'ın babası Cevat Konak kimdir?
Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Cevat Konak, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında geçen gençliğinin ardından ailesini geçindirmek için inşaat işçiliği yaptı. Volkan Konak'ın müziğe olan tutkusunu küçük yaşta destekleyen ilk isim oldu. 1990'lı yıllarda lenf kanseri teşhisi konan Cevat Konak, uzun süre İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi gördü. Ne var ki, 2000'li yılların başında hayatını kaybetti.
Cevat Konak'ın hastane koridorlarında geçen günleri, kızı Nuran Bahçekapılı'nın kaleminden "Cerrahpaşa" türküsüne dönüştü. Volkan Konak, bu eseri 2005 yılında seslendirerek babasına olan özlemini dile getirdi. "Cerrahpaşa'da yatar oldum / Gülümü soldurdular / Tütünümü kırdılar..." dizeleri, tedavi sürecindeki çaresizliği ve Karadeniz'in kaderini özetliyor.
Volkan Konak, 2018'de verdiği bir röportajda şunları söylemişti:
"Babamı kaybettiğimizde anladım ki, Cerrahpaşa sadece bir hastane değil; Karadeniz'in acılarının simgesi. Bu türkü, onun son nefesine tanıklık eden duvarların sesidir."
Cevat Konak'ın ölümü, Volkan Konak'ı Karadeniz'deki kanser vakalarının artışına karşı harekete geçirdi. Sanatçı, 1986 Çernobil Faciası'nın bölgede yarattığı radyasyon etkilerine dikkat çeken kampanyalarda aktif rol aldı.
Sosyal Sorumluluk Projeleri:
✔ Kanser erken teşhis tarama programlarının finanse edilmesi
✔ Radyasyon mağduru aileler için hukuki destek
✔ "Temiz Karadeniz" temalı konserlerle farkındalık yaratma