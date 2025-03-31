Volkan Konak’ın babası kimdir, neden öldü? Cevat Konak kimdir, nereli?

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Volkan Konak'ın en dokunaklı eseri Cerrahpaşa'nın sadece bir türkü değil, aynı zamanda babası Cevat Konak'ın kanserle mücadelesinin sessiz çığlığı olarak ortaya çıkıyor. Peki Volkan Konak'ın babası Cevat Konak kimdir?