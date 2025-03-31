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Volkan Konak'ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu acı haber sanat dünyasında derin üzüntü yarattı. Vasiyeti ortaya çıkan Konak'ın cenaze programına ilişkin bilgiler de açıklandı. Peki cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? İşte konuya ilişkin bilgiler.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 10:48
Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden biri olan Volkan Konak, Kıbrıs'taki konseri sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. 58 yaşındaki sanatçı verdiği konserin ardından aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, geride 33 yıllık bir evlilik, üç çocuk ve milyonlarca sevenini bıraktı.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Volkan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

KONSER SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Usta sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı kapsamında KKTC'de düzenlenen konseri sırasında baygınlık geçirdi. Sevilen sanatçı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir anda yere yığıldı.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

KALP MASAJI YAPILDI

Sevilen sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerden biri kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. 58 yaşındaki sanatçıya yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Başhekimlik tarafından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

ACI HABERİN ARDINDAN HASTANEYE KOŞTULAR

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm haberini almasının ardından hastane önünde fenalaştı.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

Sevilen sanatçının vefat haberini duyan Sibel Can ve Hakan Altun gözyaşları içerisinde hastaneye geldi.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

SON PAYLAŞIMI 22 SAAT ÖNCE

Volkan Konak, son paylaşımını 22 saat önce yapmış ve takipçilerinin bayramını kutlamıştı.

Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

(Fotoğraflar: Instagram, Takvim Foto Arşiv)