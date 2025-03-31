Volkan Konak’ın cezanesi ne zaman? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak nereye gömülecek, defnedildi mi?

HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sevilen sanatçı Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

Başhekimlik tarafından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.