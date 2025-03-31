VOLKAN KONAK'IN ABLASI NURAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla sanat dünyasında öne çıkmış isimlerden biri olup sevenlerinin olduğu sanatçı Volkan Konak'ın ablası olan Nuran Bahçekapılı yazarlık mesleği ile meşgul oluyor. Hem yazar olup hem de sanatçı kardeşi Volkan Konak'ın bazı parçalarının söz yazarlığını üstlenen Nuran Bahçekapılı, özellikle "Gardaş" isimli parçanın sözleri ile tanınır hale geldi. Volkan Konak'ın kanserden dolayı hayatını kaybeden babası için seslendirdiği "Cerrahpaşa" isimli eserin sözlerinin de Nuran Bahçekapılı'ya ait olduğu biliniyor.