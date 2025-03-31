HAYATINI KAYBEDEN VOLKAN KONAK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA!
Bakanlık, KKTC'de sahne aldığı esnada hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümüne dair şu yazılı açıklamada bulundu:
"Gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır." Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.
VOLKAN KONAK'IN CENAZESİ NE ZAMAN?
Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Volkan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.