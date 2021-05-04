RAMAZAN İMSAKİYE
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Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı

Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'ndan bomba paylaşım! Berrak Tüzünataç ile ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle gündem olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uydu. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun o fotoğrafı…

04.05.2021 20:23 - Son Güncelleme: 04.05.2021 20:23
Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını "Her şey mümkün, pes etme" notuyla paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı

Söz konusu fotoğrafta oldukça kilolu görünen oyuncunun yıllar içindeki değişimi olay oldu. İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri…

Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı

Sinem Kobal

Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı
Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı

URAZ KAYGILAROGLU