Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’ndan bomba paylaşım! Gören dönüp bir daha baktı

Yok böyle değişim! Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'ndan bomba paylaşım! Berrak Tüzünataç ile ayrıldığı yönünde çıkan haberlerle gündem olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uydu. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun o fotoğrafı…

04.05.2021 20:23 - Son Güncelleme: 04.05.2021 20:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





