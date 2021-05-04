Serdar Ortaç’tan sevgilisi Seçil Gür’e şaşırtan hamle! “Bahçede Yeşil Çınar” yorumunu beğenmeyince bakın ne yaptı görenler inanamadı
Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'e şaşırtan hamle! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seçil Gür'ün Bahçede "Yeşil Çınar" yorumunu beğenmeyince şaşırtıcı bir hamlede bulundu. O anların videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan şarkıcıya yorum yağdı. Ünlü çiftin videosu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün "Bahçede Yeşil Çınar" adlı eseri yorumladığı o anlar…
04.05.2021 20:49
- Son Güncelleme: 04.05.2021 21:05
Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün sosyal medyaya düşen videosu internet kullanıcılarını ikiye böldü.
Söz konusu videoda müzisyen Seçil Gür, "Bahçede Yeşil Çınar" adlı parçayı seslendirdi. Sevgilisinin yorumunu beğenmeyen Serdar Ortaç ise türküyü kendi söyledi.
Serdar Ortaç'ın bu hamlesi tepki çekerken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçil Gür'ün türküyü daha iyi yorumladığını dile getirirken bir kısmı Serdar Ortaç'ın tarafını tuttu.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, "Beğenmesen bile belli etme", "Ayıp etmişsin", "Böyle olmaz Serdar" yorumlarında bulunarak şarkıcının sevgilisine olan tavrını eleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı birbirine katmıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt uzun süre gündem olmuştu.