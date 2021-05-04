Serdar Ortaç’tan sevgilisi Seçil Gür’e şaşırtan hamle! “Bahçede Yeşil Çınar” yorumunu beğenmeyince bakın ne yaptı görenler inanamadı

Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'e şaşırtan hamle! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seçil Gür'ün Bahçede "Yeşil Çınar" yorumunu beğenmeyince şaşırtıcı bir hamlede bulundu. O anların videosunun sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan şarkıcıya yorum yağdı. Ünlü çiftin videosu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün "Bahçede Yeşil Çınar" adlı eseri yorumladığı o anlar…

04.05.2021 20:49 - Son Güncelleme: 04.05.2021 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





