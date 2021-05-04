Çöpçüler Kralı’nın Apti Şakrak’ı Kemal Sunal rolüne bakın nasıl hazırlanmış! Yeşilçam yıldızının hakkındaki o gerçek şaşırttı

Çöpçüler Kralı'nın Apti Şakrak'ı Kemal Sunal rolüne bakın nasıl hazırlanmış! Yeşilçam yıldızının hakkındaki o gerçek şaşırttı… Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın filmleri yıllar geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla izleniyor. Başarılı oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan usta oyuncunun en sevilen filmlerinden biri ise şüphesiz ki 1977 yapımı Çöpçüler Kralı. Peki Kemal Sunal'ın Apti Şakrak karakterine nasıl hazırlandığını biliyor musunuz? İşte detaylar…

04.05.2021 19:54 - Son Güncelleme: 04.05.2021 19:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





