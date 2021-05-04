Çöpçüler Kralı’nın Apti Şakrak’ı Kemal Sunal rolüne bakın nasıl hazırlanmış! Yeşilçam yıldızının hakkındaki o gerçek şaşırttı
Çöpçüler Kralı'nın Apti Şakrak'ı Kemal Sunal rolüne bakın nasıl hazırlanmış! Yeşilçam yıldızının hakkındaki o gerçek şaşırttı… Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın filmleri yıllar geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla izleniyor. Başarılı oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan usta oyuncunun en sevilen filmlerinden biri ise şüphesiz ki 1977 yapımı Çöpçüler Kralı. Peki Kemal Sunal'ın Apti Şakrak karakterine nasıl hazırlandığını biliyor musunuz? İşte detaylar…
04.05.2021 19:54
- Son Güncelleme: 04.05.2021 19:54
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal, rol aldığı sayısız filmlerle hala evlerimize konuk olmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri ise şüphesiz ki 1977 yapımı Çöpçüler Kralı.
Yıllar geçse de hala izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran dizide Apti Şakrak karakterine can veren Kemal Sunal'ın rolüne hazırlanma aşaması ise en az film kadar dikkat çekti.
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın aktardığı bilgiye göre; usta oyuncu Apti Şakrak karakterini özümsemek için evde bile film kostümünü çıkarmamış.
Ortaya iyi bir iş çıkarabilmek için yoğun bir şekilde çalışan başarılı oyuncu, Apti Şakrak'ı canlandırmadan önce kendisine bir rol model bile bulmuş.
Sunal'ın bulduğu rol model ise Mehmet Konuk adında Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan bir işçiymiş.