Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

Oyunculuğu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay, 4 yıl önce verdiği özel röportajda hayata bakışını, formda kalmasının sırlarını ve bilinmeyen yönlerini tüm içtenliğiyle anlattı.
🏋️♀️ FORMDA KALMANIN ANAHTARI
Tuvana Türkay için sağlıklı yaşam bir hayat tarzı. Çocukluğundan bu yana düzenli olarak spor yapan güzel oyuncu, "Kendimi güçlü hissettikçe daha iyi düşünüyorum" diyor. Rejim yapmıyor ama sağlıklı beslenmeyi çok önemsiyor. Favorisi? 🍎 Bol bol meyve, özellikle elma!
"Spor karar mekanizmamı bile güçlendiriyor."
🌊 MACERA TUTKUNU: KÖPEK BALIKLARIYLA DALDI, 3 KITA GEZDİ!
Adrenalin ve keşif onun ruhunda var. Scuba diving konusunda iki yıldızı olan Tuvana, köpek balıklarıyla dalış yaptığını anlatıyor. 🌍
"Tek bir sırt çantasıyla 3 kıta gezdik. Yağmur ormanları, Machu Picchu, Güney Afrika… Hepsi bucket list'imdi!"
💄 CİLT BAKIMI & GÜZELLİK RUTİNLERİ
Güzelliğiyle büyüleyen Türkay'ın bakım rutini oldukça sade ama etkili:
Makyajı hemen çıkarıyor
Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmıyor ☀️
Bol su içiyor
Çantasından parfüm eksik olmuyor
📌 56 KİLO, YILLARDIR DEĞİŞMİYOR!
Tuvana, 56 kiloda stabil kalmayı sağlıklı yaşam alışkanlıklarına borçlu. Abur cubur yese bile sporla denge sağlıyor.
"Kendimi kısıtlamıyorum, denge kuruyorum."
🥗 TUVANA TÜRKAY'DAN İLHAM ALAN FİT & DOĞAL DİYET LİSTESİ 🌿✨
🌞 1 bardak ılık limonlu su
🍎 1 adet elma (cilt için!)
🍳 2 haşlanmış yumurta veya zeytinli-yeşillikli hafif kahvaltı
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
☕ Bitki çayı veya şekersiz kahve
🥜 5-6 çiğ badem veya fındık
🍓 Bir avuç meyve (çilek, yaban mersini gibi)
🥗 Büyük bir kase zeytinyağlı salata (avokado, roka, ceviz, nar taneleri)
🍗 Izgara tavuk veya somon
🍚 Az miktarda siyah pirinç ya da kinoa
🍌 1 küçük muz veya
🥛 1 bardak kefir/yulaf sütlü smoothie
🥦 Haşlanmış sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
🍳 Zeytinyağlı menemen veya sebzeli omlet
🥣 Mercimek ya da sebze çorbası
🌰 1 adet hurma + 2 ceviz
🍵 Papatya veya melisa çayı (rahat uyku için)
📝 Notlar (Tuvana tarzı):
Günde bol su iç 🫗
Elmayı unutma 🍏
Güneş koruyucu sür ☀️
Uykunu ihmal etme 😴
Sporu asla bırakma 🏋️♀️
Fotoğraflar: Instagram