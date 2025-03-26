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Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay'ın 100 gram bile almama formülü

Tuvana Türkay, sadece oyunculuğuyla değil, yaşam felsefesiyle de fark yaratıyor. 2020 yılında bir dergiye verdiği röportajda hem içsel dönüşümünü hem de fiziksel formunu koruma yöntemlerini açıklayaan ünlü oyuncunun sırlarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 21:05 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 21:13
Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

Oyunculuğu, zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tuvana Türkay, 4 yıl önce verdiği özel röportajda hayata bakışını, formda kalmasının sırlarını ve bilinmeyen yönlerini tüm içtenliğiyle anlattı.

Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

🏋️‍♀️ FORMDA KALMANIN ANAHTARI

Tuvana Türkay için sağlıklı yaşam bir hayat tarzı. Çocukluğundan bu yana düzenli olarak spor yapan güzel oyuncu, "Kendimi güçlü hissettikçe daha iyi düşünüyorum" diyor. Rejim yapmıyor ama sağlıklı beslenmeyi çok önemsiyor. Favorisi? 🍎 Bol bol meyve, özellikle elma!

"Spor karar mekanizmamı bile güçlendiriyor."

Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

🌊 MACERA TUTKUNU: KÖPEK BALIKLARIYLA DALDI, 3 KITA GEZDİ!

Adrenalin ve keşif onun ruhunda var. Scuba diving konusunda iki yıldızı olan Tuvana, köpek balıklarıyla dalış yaptığını anlatıyor. 🌍

"Tek bir sırt çantasıyla 3 kıta gezdik. Yağmur ormanları, Machu Picchu, Güney Afrika… Hepsi bucket list'imdi!"

Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

💄 CİLT BAKIMI & GÜZELLİK RUTİNLERİ

Güzelliğiyle büyüleyen Türkay'ın bakım rutini oldukça sade ama etkili:

  • Makyajı hemen çıkarıyor

  • Güneş koruyucu sürmeden dışarı çıkmıyor ☀️

  • Bol su içiyor

  • Çantasından parfüm eksik olmuyor

Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

📌 56 KİLO, YILLARDIR DEĞİŞMİYOR!

Tuvana, 56 kiloda stabil kalmayı sağlıklı yaşam alışkanlıklarına borçlu. Abur cubur yese bile sporla denge sağlıyor.

"Kendimi kısıtlamıyorum, denge kuruyorum."

Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

🥗 TUVANA TÜRKAY'DAN İLHAM ALAN FİT & DOĞAL DİYET LİSTESİ 🌿✨

🕗 Sabah (08:00 - 09:00)

🌞 1 bardak ılık limonlu su
🍎 1 adet elma (cilt için!)
🍳 2 haşlanmış yumurta veya zeytinli-yeşillikli hafif kahvaltı
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
☕ Bitki çayı veya şekersiz kahve

🕙 Ara Öğün (11:00)

🥜 5-6 çiğ badem veya fındık
🍓 Bir avuç meyve (çilek, yaban mersini gibi)

Yıllardır 56 kilo! Tuvana Türkay’ın 100 gram bile almama formülü

🕛 Öğle (13:00 - 14:00)

🥗 Büyük bir kase zeytinyağlı salata (avokado, roka, ceviz, nar taneleri)
🍗 Izgara tavuk veya somon
🍚 Az miktarda siyah pirinç ya da kinoa

🕓 Ara Öğün (16:00)

🍌 1 küçük muz veya
🥛 1 bardak kefir/yulaf sütlü smoothie

🌙 Akşam (19:00 - 20:00)

🥦 Haşlanmış sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
🍳 Zeytinyağlı menemen veya sebzeli omlet
🥣 Mercimek ya da sebze çorbası

🌜 Gece (İsteğe bağlı, 21:30 sonrası)

🌰 1 adet hurma + 2 ceviz
🍵 Papatya veya melisa çayı (rahat uyku için)

📝 Notlar (Tuvana tarzı):

  • Günde bol su iç 🫗

  • Elmayı unutma 🍏

  • Güneş koruyucu sür ☀️

  • Uykunu ihmal etme 😴

  • Sporu asla bırakma 🏋️‍♀️

Fotoğraflar: Instagram