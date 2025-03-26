Uzun süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve eşi ile oğlu dışında herkesi sildiğini söyleyen Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz bir kez daha karşı karşıya geldi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla abisi Ercan Deniz'e adeta ateş püskürdü. "Tüm aileyi darmaduman ettin" diyen ünlü şarkıcı, abisine ağır suçlamalarda da bulundu.
Ercan Deniz'i dolandırıcı ve uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz.
"TÜM AİLEYİ DARMADUMAN ETTİN"
Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin.
Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! YASAKLI MADDELERE bulaştın, Alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın.
"ŞAHSİYET YOKSUNU"
Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "Şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hakketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın"
"DOLANDIRDIĞIN KİM VARSA BANA ULAŞIYOR"
Özcan deniz, sözlerini şöyle sürdürdü; "Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım "yapma kendini bitireceksin" diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi benim adımı kullanıp DOLANDIRDIĞIN kim varsa bana ulaşıyor.
60 yaşına merdiven dayamış bir "adamsın" neyin peşindesin bilen yok. Sen,b enim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (KARINDAN BİLE SAKLADIĞIN, SADECE SENİN VE OĞLUNUN BİLDİĞİ YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARAMIN İZİNİ BULDUM.) "Ekmeğimle oynadı" cümlen bu yüzden.
"Madem ben yiyemiyorum kendisi de, karısı da, çocuğu da yiyemesin" diyorsun. O yüzden ekranlarda "benim param yok ama o hâlâ kazanıyor" diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun.
"40 YILLIK BÜTÜN BİRİKİMİMİ HEBA ETTİN"
40 yıllık bütün birikimimi heba ettin. Ne eskortların bitti, ne batırdığın işler bitti, ne sahtekarlığın bitti, ne saygısızlığın bitti, ne uyuşturucun bitti. Seninle artık bir adım bile yürünemeyecek hale geldin. Bir çukurun içindesin. Yıllarım gitti seni o çukurdan çıkarmaya çalışarak ama ikna olmadın. Çocuğumun geleceğini korumak adına seninle yollarımı ayırdım. ŞU AN ONUN GELECEĞİNİ DE ÇALIYORSUN. Seni artık usanıp bıraktığımda anladın çukurda olduğunu. Şimdi o çukura bizi çekmeye çalışıyorsun.
Hiçbir vasfın yokken, hayatın sana benim gibi bir şansı sunmasına şükür edip, yediğine içtiğine, talan ettiğine sayıp usulca EMANETLERDEN geriye kalanını devredip kenara çekilmen gerekiyorken, yaptıklarınla aslında ne kadar haklı ve doğru karar verdiğimi bana ve insanlara gösterdin. Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda, kendini temize çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Verdiğin bütün zararların cezasını sen ve avanelerin çekeceksiniz.
Şimdi git derdini ADALETE anlat. Suçlu psikolojisi içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun. "BENİ BİTİRMEK"... Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İLAHİ ADALET için zaten ALLAH YARDIMCIN OLSUN"
NE OLMUŞTU?
Özcan Deniz'in ağabeyi yaptığı açıklamada "Özcan Deniz vergi kaçırıyor, kazandığını tam olarak yansıtmıyor" diyerek kardeşini kendisinin ihbar edeceğini söylemişti.