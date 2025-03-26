"ŞAHSİYET YOKSUNU" Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "Şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hakketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın"

"DOLANDIRDIĞIN KİM VARSA BANA ULAŞIYOR" Özcan deniz, sözlerini şöyle sürdürdü; "Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım "yapma kendini bitireceksin" diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi benim adımı kullanıp DOLANDIRDIĞIN kim varsa bana ulaşıyor.

60 yaşına merdiven dayamış bir "adamsın" neyin peşindesin bilen yok. Sen,b enim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (KARINDAN BİLE SAKLADIĞIN, SADECE SENİN VE OĞLUNUN BİLDİĞİ YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARAMIN İZİNİ BULDUM.) "Ekmeğimle oynadı" cümlen bu yüzden.

"Madem ben yiyemiyorum kendisi de, karısı da, çocuğu da yiyemesin" diyorsun. O yüzden ekranlarda "benim param yok ama o hâlâ kazanıyor" diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun.