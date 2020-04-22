RAMAZAN İMSAKİYE
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Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik

Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. Tabi sadece o da değil.

22.04.2020 12:21 - Son Güncelleme: 12.05.2020 16:52
Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!

Yeşilçam filmleri Türk sinema tarihinin en önemli yapıtları arasına girmiştir. Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Fakat yapılan hataları fark edemedik. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

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Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!

Cengiz Han'ın hazinesini arayan Karaoğlan'ın macerasını anlatan Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi.

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.

Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!

Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

Yeşilçam filmindeki bu inanılmaz hata yıllar sonra fark edildi! Sıkı durun, onlarca yıldır gözden kaçtı!

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

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