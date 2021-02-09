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Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali şaşırttı...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinde yer alan filmler, günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor... Hababam Sınıfı'nda 'Çalışkan Ahmet' karakteri ile hafızalarda yer eden usta oyuncu Ahmet Sezerel, son zamanlarda merak konusu oldu. Sezerel'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... İşte Türk sinema tarihine damga vuran Hababam Sınıfı film serisinde 'Çalışkan Ahmet'i rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

09.02.2021 18:36 - Son Güncelleme: 09.02.2021 18:47
Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'den son hali şaşırttı...

Hababam Sınıfı film serisinde Çalışkan Ahmet'i canlandıran Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

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Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'den son hali şaşırttı...

Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı.

Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'den son hali şaşırttı...

Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'den son hali şaşırttı...

Öte yandan Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti.

Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'den son hali şaşırttı...

İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf....