Yıllar onu çok değiştirmiş! Hababam Sınıfısı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in son hali şaşırttı...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinde yer alan filmler, günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor... Hababam Sınıfı'nda 'Çalışkan Ahmet' karakteri ile hafızalarda yer eden usta oyuncu Ahmet Sezerel, son zamanlarda merak konusu oldu. Sezerel'in yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... İşte Türk sinema tarihine damga vuran Hababam Sınıfı film serisinde 'Çalışkan Ahmet'i rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

09.02.2021 18:36 - Son Güncelleme: 09.02.2021 18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





