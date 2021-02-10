Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

Oya Başar'dan bomba itiraf! Yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin'in radyo programına konuk olan Oya Başar, "Annen seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık." itirafıyla şoke etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen itirafın ardından iki yakın arkadaşın çocukları da merak konusu oldu. İşte Nilgün Belgün ve Oya Başar'ın kızları başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

10.02.2021 09:10 - Son Güncelleme: 10.02.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





