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Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

Oya Başar'dan bomba itiraf! Yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin'in radyo programına konuk olan Oya Başar, "Annen seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık." itirafıyla şoke etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen itirafın ardından iki yakın arkadaşın çocukları da merak konusu oldu. İşte Nilgün Belgün ve Oya Başar'ın kızları başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

10.02.2021 09:10 - Son Güncelleme: 10.02.2021 09:13
Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

OYA BAŞAR'DAN BOMBA İTİRAF!

Yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin'in radyo programına konuk olan oyuncu Oya Başar, Seçin'e "Annen seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık." diyen Başar, itirafıyla gündeme bomba gibi oturdu. İşte detaylar...

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Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

"ANNEN SENİ ALDIRMAK İSTEDİ"

Nilgün Belgün'le çok yakın arkadaş olan Başar, programda "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun" şeklinde konuştu.Oya Başar'ın itirafı sosyal medyada çok konuşuldu.

Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

İşte Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca ve 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!' dediği Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

Oya Başar'ın gündeme bomba gibi düşen itirafının ardından merak edilen oylum Seçin...

Oya Başar'dan bomba itiraf! Nilgün Belgün'ün kızı şoke oldu: 'Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık!'

OYA BAŞAR VE KIZI AYŞE KIRCA