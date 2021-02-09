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Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! "Kimler ülkesine karşı belli oluyor"

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! "Kimler ülkesine karşı belli oluyor" diyen sosyal medya kullanıcıları, Seray Sever'in Instagram paylaşımına tepkisini sosyal medyadan takibi bırakarak ve bir daha televizyonda kendisini izlemeyeceklerini söyleyerek gösterdi. Son olarak TÜSİAD eski Başkanı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Nazlı Boyner, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim." paylaşımıyla destek verdi. Gezi olaylarından sonra Türkiye'den kaçan Memet Ali Alabora da Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

09.02.2021 17:48 - Son Güncelleme: 09.02.2021 19:04
Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Kimler ülkesine karşı belli oluyor

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran CHP, HDP, DHKP-C ve LGBT provokatörleri rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Yaşanan bu hukuksuz girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.

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Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Kimler ülkesine karşı belli oluyor

Öte yandan ikinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden kara propaganda faaliyetlerine soyundu ve "#AşağıBakmayacağız" , "#BoğaziciAblukada" gibi etiketler altında toplaşıp çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Kimler ülkesine karşı belli oluyor

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi hakkında paylaşım yapınca takipçilerini kızdırdı. Sever'e tepki gösteren kullanıcılar paylaşıma "Seni takipten çıkarıyorum" yorumu yağdırdı.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Kimler ülkesine karşı belli oluyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Kimler ülkesine karşı belli oluyor

TAKİPTEN ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" notunu ekledi. Ancak Seray Sever'in hayranları, paylaşımın ardından büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yorum yaparak Seray Sever'i takipten çıkardığını söyledi.