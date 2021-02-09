Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! "Kimler ülkesine karşı belli oluyor"
Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! "Kimler ülkesine karşı belli oluyor" diyen sosyal medya kullanıcıları, Seray Sever'in Instagram paylaşımına tepkisini sosyal medyadan takibi bırakarak ve bir daha televizyonda kendisini izlemeyeceklerini söyleyerek gösterdi. Son olarak TÜSİAD eski Başkanı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Nazlı Boyner, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim." paylaşımıyla destek verdi. Gezi olaylarından sonra Türkiye'den kaçan Memet Ali Alabora da Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi.
09.02.2021 17:48
- Son Güncelleme: 09.02.2021 19:04
Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran CHP, HDP, DHKP-C ve LGBT provokatörleri rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Yaşanan bu hukuksuz girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.