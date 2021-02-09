Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! "Kimler ülkesine karşı belli oluyor"

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımına tepki yağdı! Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran CHP, HDP, DHKP-C ve LGBT provokatörleri rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Yaşanan bu hukuksuz girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.