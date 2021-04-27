Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!
Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... 10 parmağında 10 marifet' dedirten başarılı sunucu ve Gazeteci Müge Anlı artık yalnızca Atv ekranlarında değil, sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. Aşka gelen Müge Anlı Instagram hesabından Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği bir video paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Anlı'yı gören Yıldız Tilbe ise 'Albüm yapsın ben şarkı veririm' paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'dan ise yanıt gecikmedi...
MÜGE ANLI AŞKA GELDİ ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI!
İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem "Başka yok mu?" diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...