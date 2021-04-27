RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!

Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... 10 parmağında 10 marifet' dedirten başarılı sunucu ve Gazeteci Müge Anlı artık yalnızca Atv ekranlarında değil, sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. Aşka gelen Müge Anlı Instagram hesabından Yıldız Tilbe'nin Çabuk Olalım Aşkım şarkısını seslendirdiği bir video paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Anlı'yı gören Yıldız Tilbe ise 'Albüm yapsın ben şarkı veririm' paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'dan ise yanıt gecikmedi...

27.04.2021 11:14 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:34
Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!

Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi! Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını seslendiren Müge Anlı'nın performansı kısa sürede gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!

Müge Anlı'nın yorumunu gören Yıldız Tilbe Twitter sayfasında "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir..." notunu düştü. #MügeAnlıAlbümYapsın hashtag'ini açan Yıldız Tilbe "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı.

Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!

Müge Anlı'dan ise Yıldız Tilbe'ye , 'Güzel yürekli kadın' yanıtı geldi.

Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!

Ekranların en çok sevilen sunucusu Müge Anlı instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Anlı geçtiğimiz günlerde Muazze Abacıdan ''Vurgun'' isimli parçayı seslendirip değme sanatçılar taş çıkartmıştı.

Yıldız Tilbe 'Müge Anlı albüm yapsın ben şarkı veririm' deyince olanlar oldu... Müge Anlı'dan Yıldız Tilbe'ye bakın ne yanıt geldi!

MÜGE ANLI AŞKA GELDİ ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI!

İşindeki başarısı kadar sesiyle de çok beğenilen sunucu ''Madem "Başka yok mu?" diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin'' diyerek 'Çabuk olalım Aşkım' adlı parçayı seslendirdi. Anlı'nın bu paylaşımınn altına, ''Nur Viral, Nilgün Belgün, Suzan Kardeş ve Zahide Yetiş'' gibi ünlü isimler yorum yağdırdı. İşte Müge Anlı'nın aşka geldiği o anlar...