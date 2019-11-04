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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın memleketi...

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün sunduğu Müge Anlı ileTatlı Sert programıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Hayranlı Müge Anlı'nın nereli olduğu bir hayli merak ediyor. Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen başarılı sunucu Müge Anlı nereli? İşte Müge Anlı ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

04.11.2019 17:55 - Son Güncelleme: 04.11.2019 18:09
Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın memleketi...

Müge Anlı, Atv ekranlarında Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıyla izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki konu ve konuklarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerinden biri haline gelen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konu memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri....

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın memleketi...

Taner Ölmez

Tunceli

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın memleketi...

Cüneyt Arkın

Eskişehir

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın memleketi...

Ediz Hun

İstanbul

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın memleketi...

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