RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

Demet Özdemir Instagram'ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Demet Özdemir, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında paylaşım yapan Özdemir'e takipçileri övgü yağdırdı… İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in çok konuşulan o pozu…

27.04.2021 11:23 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:35
Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla sık sık magazin gündeminde yer alan Özdemir, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

Güzel oyuncu, son olarak spor şıklığını konuşturdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Özdemir'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

Takipçileri, Özdemir'in fotoğrafına yaptıkları yorumlarla oyuncuyu çok havalı bulduklarını dile getirdi.

Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medyada gündem olan havalı pozu…