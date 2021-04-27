Demet Özdemir Instagram’ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu

Demet Özdemir Instagram'ı kasıp kavurdu! Havalı pozuyla beğeni rekoru kırdı sosyal medya onu konuştu! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Demet Özdemir, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabında paylaşım yapan Özdemir'e takipçileri övgü yağdırdı… İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in çok konuşulan o pozu…

27.04.2021 11:23 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





