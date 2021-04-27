Son dakika: Hakan Altun’un sağlık durumunda yeni gelişme! Günlerdir yoğun bakımda olan şarkıcının sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun'un sağlık durumunda yeni gelişme! Şarkılar Bizi Söyler adlı programın çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, arkadaşları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin eşliğinde apar topar hastaneye götürülmüştü. Yapılan ilk müdahalede beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilen şarkıcı, yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında son dakika haberi geldi. Altun'un doktoru şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar…
27.04.2021 10:33
- Son Güncelleme: 27.04.2021 11:02
Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara dönen Hakan Altun, geçtiğimiz hafta çekimlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı.
Ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği belirtilen Hakan Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı.
Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan 48 yaşındaki şarkıcının sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
Hakan Altun'un doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" ifadelerini kullandı.
'DURUMU GAYET İYİ'
Eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u hastanede ziyaret eden oyuncu Zafer Algöz, şunları söylemişti: "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş"