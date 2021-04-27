Son dakika: Hakan Altun’un sağlık durumunda yeni gelişme! Günlerdir yoğun bakımda olan şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun'un sağlık durumunda yeni gelişme! Şarkılar Bizi Söyler adlı programın çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, arkadaşları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin eşliğinde apar topar hastaneye götürülmüştü. Yapılan ilk müdahalede beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilen şarkıcı, yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında son dakika haberi geldi. Altun'un doktoru şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar…

27.04.2021 10:33 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





