Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! 'Babalık etmek istedim, göstermedi'
Emret Komutanın, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan ve yerli Leonardo Dicaprio anılan Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Zor günleri geride bırakan Kural, iki ayda 14 kilo verip saç ektirmiş ve yeni görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son haliyle büyük ses getiren ünlü oyuncu, ilerleyen günlerde konuk olduğu magazin programında eski aşkı Yıldız Asyalı ile ilgili itiraflarda bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu. Gündemden düşmeyen Arda Kural şimdi ise bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun çocuk açıklaması herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Emret Komutanın, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan Arda Kural hem oyunculuğuyla hem de yakışıklılığıyla bir döneme damga vurmuştu.
Yerli Leonardo Dicaprio olarak anılan Arda Kural, "psikoz" belirtileri göstermeye başlamış ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Son haliyle beğeni toplayan Arda Kural, takip eden günlerde bir magazin programına konuk olmuş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Kural, bir dönem tutkulu aşk yaşadığı Asyalı hakkında "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum" demişti.