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Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! 'Babalık etmek istedim, göstermedi'

Emret Komutanın, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan ve yerli Leonardo Dicaprio anılan Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Zor günleri geride bırakan Kural, iki ayda 14 kilo verip saç ektirmiş ve yeni görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son haliyle büyük ses getiren ünlü oyuncu, ilerleyen günlerde konuk olduğu magazin programında eski aşkı Yıldız Asyalı ile ilgili itiraflarda bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu. Gündemden düşmeyen Arda Kural şimdi ise bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun çocuk açıklaması herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

27.02.2022 00:28 - Son Güncelleme: 27.02.2022 00:30
Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! ’Babalık etmek istedim, göstermedi’

Emret Komutanın, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan Arda Kural hem oyunculuğuyla hem de yakışıklılığıyla bir döneme damga vurmuştu.

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Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! ’Babalık etmek istedim, göstermedi’

Yerli Leonardo Dicaprio olarak anılan Arda Kural, "psikoz" belirtileri göstermeye başlamış ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! ’Babalık etmek istedim, göstermedi’

SON HALİ BEĞENİ TOPLADI
Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, iki ayda 14 kilo verip saç ektirdi ve yeni görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! ’Babalık etmek istedim, göstermedi’

Son haliyle beğeni toplayan Arda Kural, takip eden günlerde bir magazin programına konuk olmuş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldız Asyalı itirafıyla bomba etkisi yaratan Arda Kural’ın çocuk açıklaması şaşkına çevirdi! ’Babalık etmek istedim, göstermedi’

Kural, bir dönem tutkulu aşk yaşadığı Asyalı hakkında "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum" demişti.

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