Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı işte Onur Buldu’nun memleketi...
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Onur Atilla, Alper Kul, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Onur Buldu, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Programda Bilal karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edildi. Öğretmen eşi Duygu Koz ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 39 yaşındaki Buldu hakkında araştırma yapanlar, "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Onur Buldu aslen nereliymiş...
26.02.2022 23:24 - Son Güncelleme: 26.02.2022 23:24
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu'nun hayatı merak konusu oldu.
39 yaşındaki Buldu hakkında araştırma yapanlar, "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.