Hakan Ural'ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural'ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu
Hakan Ural'ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşi Ezgi Can Ural ve çocukları; Melisa Ural, Engincan Ural, Gisela Ural ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyaya damga vuran poza 'Maşallah yorumları yapılırken Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın annesi ile olan benzerliği çok konuşuldu. Engincan Ural için 'Annesinin kopyası' yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın sosyal medyayı sallayan mutlu aile pozu...
27.02.2022 01:22 - Son Güncelleme: 27.02.2022 01:22
Henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olmuştu.
1999'da Sibel Can ile yollarını ayıran Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Ural'ın bu evlilikten ise Gisela adından bir kızı daha olmuştu.
Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın annesi ile olan benzerliği ise çok konuşuldu.