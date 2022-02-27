Vav TV İzle
Haberler Magazin Hakan Ural'ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural'ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

Hakan Ural'ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural'ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

Hakan Ural'ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşi Ezgi Can Ural ve çocukları; Melisa Ural, Engincan Ural, Gisela Ural ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyaya damga vuran poza 'Maşallah yorumları yapılırken Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın annesi ile olan benzerliği çok konuşuldu. Engincan Ural için 'Annesinin kopyası' yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın sosyal medyayı sallayan mutlu aile pozu...

27.02.2022 01:22 - Son Güncelleme: 27.02.2022 01:22
Hakan Ural’ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural’ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

Henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Ural’ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural’ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

1999'da Sibel Can ile yollarını ayıran Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Ural'ın bu evlilikten ise Gisela adından bir kızı daha olmuştu.

Hakan Ural’ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural’ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hakan Ural’ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural’ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Hakan Ural’ın biricik eşi ve çocuklarına bakın! Maaile paylaştı oğlu Engincan Ural’ın annesi Sibel Can ile benzerliği çok konuşuldu

Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın annesi ile olan benzerliği ise çok konuşuldu.

SON DAKİKA