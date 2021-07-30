Yiğit Marcus Aral’a kötü haber! Şevval Şahin’i kıskanıp Kerem Kamışlı’yı denize atan Marcus’un 34 yıl hapsi istendi

Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'ya "Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehdit ettiği, Kamışlı'nın Aral'a bu sözlerinin tehdit niteliğinde olduğunu, devam ederse hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylediği anlatıldı.