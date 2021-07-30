Yiğit Marcus Aral’a kötü haber! Şevval Şahin’i kıskanıp Kerem Kamışlı’yı denize atan Marcus’un 34 yıl hapsi istendi
Yiğit Marcus Aral'a kötü haber! Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı'yla görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Aral ise ikilinin yemeğini basarak Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen skandal olayın ardından Yiğit Marcus Aral hakkında "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" ve 3 ayrı suçtan toplamda 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İşte detaylar...
Üsküdar'da bir restoranda 24 Haziran 2021 tarihinde eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında, '100 metreden fazla yaklaşmamak' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Aral hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin'in yemek yedikleri, bu sırada Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın geldiği ve konuşmaya başladıkları belirtildi.
Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'ya "Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehdit ettiği, Kamışlı'nın Aral'a bu sözlerinin tehdit niteliğinde olduğunu, devam ederse hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylediği anlatıldı.
İddianamede, Kamışlı'nın restoran görevlilerinden Aral'ı masasından kaldırmasını istediği, Yiğit Marcus Aral'ın Kamışlı'ya küfür ettiği ve Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize ittiği kaydedildi.
"YÜZME BİLMEYENİN BOĞULMA İHTİMALİ VAR"
Olay yeri inceleme ekibi tarafından hazırlanan inceleme raporunda, Kamışlı'nın denize düştüğü yerin deniz tabanı ile iskele bölümü arasında 345 cm yükseklik bulunduğu, düşülen yer ya da çevresinde herhangi bir yerde tutulacak veya basılacak zemin bulunmadığı, yüzme bilmeyen bir şahsın boğulma ihtimalinin olduğunun tespit edildiği aktarıldı.