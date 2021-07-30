Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin Şamdan’a verdiği pozlarla hayranlarını büyüledi! İtirafı olay oldu: Aşk yaşıyorum...
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kapağında yer aldığı Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Aşk itirafının yanı sıra Şamdan'a özel verdiği pozlarla adeta hayranlarını büyüleyen Tanrısevsin, magazin gündemine damga vurdu. Güzel oyuncu, başrolünü Merve Çağıran ve Gökhan Alkan ile paylaştığı, reyting rekorları kıran Kalp Yarası hakkında konuşmayı da ihmal etmedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in röportajından satır başları ve sosyal medyayı sallayan o pozlar...
atv'nin Pazartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizisi Kalp Yarası, reytinglerdeki başarısının yanı sıra sosyal medyanın da en çok konuşulan dizisi olarak öne çıkıyor.
"AYŞE İLE BENZER TARAFLARIMIZ ÇOK FAZLA"
Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kapağında yer aldığı Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda Kalp Yarası'nı, çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay'ın büyülü atmosferini ve Ayşe karakterini anlattı.
"ANTAKYA BÜYÜLÜ BİR KENT"
Pandemi nedeniyle bir süre uzak kaldığı set ortamını çok özlediğini belirten Tanrısevsin, "Ben işini yaparken mutlu olanlardanım. Çekimlerimiz Mayıs ayının ortasından beri sürüyor ve ben bu yoğunluğu seviyorum. İşime odaklanmayı seviyorum. Bu ortamı, setin bu tatlı telaşlı halini özlemişim" dedi.
"AYŞE HER ŞEYİ BEDEL ÖDEYEREK HAK ETMİŞ"
Kalp Yarası'nda hayat verdiği Ayşe'yle birçok benzer özelliği olduğunu vurgulayan Yağmur Tanrısevsin, karakterini şöyle anlattı: "Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş̧. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiş̧. Hayata, insanlara hatta tüm canlılara karşı pozitif bir karakter. Böyle bir karakter beni çok heyecanlandırmıştı.