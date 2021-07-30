Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin Şamdan’a verdiği pozlarla hayranlarını büyüledi! İtirafı olay oldu: Aşk yaşıyorum...

"AYŞE HER ŞEYİ BEDEL ÖDEYEREK HAK ETMİŞ"

Kalp Yarası'nda hayat verdiği Ayşe'yle birçok benzer özelliği olduğunu vurgulayan Yağmur Tanrısevsin, karakterini şöyle anlattı: "Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş̧. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiş̧. Hayata, insanlara hatta tüm canlılara karşı pozitif bir karakter. Böyle bir karakter beni çok heyecanlandırmıştı.