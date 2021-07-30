Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa orman yangınlara sessiz kalmadı! ‘Seninleyim Türkiye’ dedi bir kez daha gönülleri fethetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa orman yangınlara sessiz kalmadı! Geçen Mayıs ayında İsrail'in kanlı saldırıları karşısında Filistinlilerin yanında olduğunu duyuran Dua Lipa, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan dünyaca ünlü şarkıcı, 'Türkiye seninleyim' notuyla destek mesajı yayınladı. Birçok meslektaşının aksine dünyada olup bitenlere kayıtsız kalmayan Lipa, bir kez daha gönülleri fethetti. İşte Dua Lipa'nın o paylaşımı...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçen mayıs ayında işgalci terör devleti İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı sessiz kalmamış ve Filistinlilerin yanında olduğunu duyurmuştu.
Birçok meslektaşının aksine dünyada olup bitenlere kayıtsız kalmayan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarını da görmezden gelmedi.
'SENİNLEYİM TÜRKİYE'
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Türkiye'ye destek oldu. Lipa, Türkiye'nin yanında olduğunu belirttiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye"
NE OLMUŞTU?
Dua Lipa, geçen mayıs ayında Bella Hadid ve Gigi Hadid ile birlikte İsrail'in kanlı saldırıları karşısında Filistinlilerin yanında olduğunu duyurmuştu.