Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa orman yangınlara sessiz kalmadı! ‘Seninleyim Türkiye’ dedi bir kez daha gönülleri fethetti

'SENİNLEYİM TÜRKİYE'

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Türkiye'ye destek oldu. Lipa, Türkiye'nin yanında olduğunu belirttiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye"