Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı
Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Şevval Şahin, uzun bir süre birliktelik yaşadığı Yiğit Marcus Aral'la yollarını ayırdıktan sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin tekrar bir araya geldi. Kerem Kamışlı cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. Kamışlı, skandal olayın ardından bakın nasıl önlem aldı…
12.07.2021 18:18
- Son Güncelleme: 12.07.2021 18:43
Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ise Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile görüşmeye başladığı ortaya çıkmıştı.
Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı.
BARIŞTILAR!
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin sürpriz bir şekilde tekrar bir araya geldi.
Skandal olayın ardından harekete geçen Kerem Kamışlı ise güvenlik önlemlerini arttırdı.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen iş insanı Kerem Kamışlı'ya özel korumasının eşlik ettiği görüldü.