Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Şevval Şahin, uzun bir süre birliktelik yaşadığı Yiğit Marcus Aral'la yollarını ayırdıktan sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin tekrar bir araya geldi. Kerem Kamışlı cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. Kamışlı, skandal olayın ardından bakın nasıl önlem aldı…

12.07.2021 18:18 - Son Güncelleme: 12.07.2021 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





