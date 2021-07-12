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Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Şevval Şahin, uzun bir süre birliktelik yaşadığı Yiğit Marcus Aral'la yollarını ayırdıktan sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin tekrar bir araya geldi. Kerem Kamışlı cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. Kamışlı, skandal olayın ardından bakın nasıl önlem aldı…

12.07.2021 18:18 - Son Güncelleme: 12.07.2021 18:43
Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ise Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile görüşmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

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Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte deniz atmıştı.

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

BARIŞTILAR!
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin sürpriz bir şekilde tekrar bir araya geldi.

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

Skandal olayın ardından harekete geçen Kerem Kamışlı ise güvenlik önlemlerini arttırdı.

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin barıştı Kerem Kamışlı harekete geçti! Marcus korkusu bakın ne yaptırdı

Önceki gün Bebek'te görüntülenen iş insanı Kerem Kamışlı'ya özel korumasının eşlik ettiği görüldü.