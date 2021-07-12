Fahriye Evcen tatil sezonunu açtı tekne pozlarıyla büyüledi! Peş peşe paylaştı güzelliği ile göz kamaştırdı

Fahriye Evcen tatil sezonunu açtı tekne pozlarıyla büyüledi! Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, dizinin sezon finali yapmasının ardından ailei ile birlikte soluğu tatilde aldı. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la sezonu Bodrum'da açan güzel oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Evcen, teknede verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Evcen, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in yoğun ilgi gören tekne pozları…

12.07.2021 17:53 - Son Güncelleme: 12.07.2021 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





