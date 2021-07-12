Fahriye Evcen tatil sezonunu açtı tekne pozlarıyla büyüledi! Peş peşe paylaştı güzelliği ile göz kamaştırdı
Fahriye Evcen tatil sezonunu açtı tekne pozlarıyla büyüledi! Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, dizinin sezon finali yapmasının ardından ailei ile birlikte soluğu tatilde aldı. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la sezonu Bodrum'da açan güzel oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Evcen, teknede verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Evcen, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in yoğun ilgi gören tekne pozları…
12.07.2021 17:53
- Son Güncelleme: 12.07.2021 18:16
2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı 2019 yılında dünyaya getirmişti.
Doğum sonrası setlere ara veren ve bir süre önce yeni dizisini müjdeleyen Evcen, eşi Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı.
Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü çiftten Fahriye Evcen, teknede verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Verdiği birbirinden güzel pozlarla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Rengarenk tarzı ile dikkat çeken Evcen, düzgün fiziği ve güzelliği ile takipçilerini büyüledi. Evcen hayranları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.