Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Başrolünü Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine can veren ünlü oyuncu Selma Ergeç, bir davet nedeniyle geldiği Bodrum'da kameralara takıldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, beyaz bikinisi ile görüntülendi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Ergeç, düzgün fiziğiyle ise tam not aldı. İşte Selma Ergeç'in o görüntüleri…

12.07.2021 18:43 - Son Güncelleme: 12.07.2021 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





