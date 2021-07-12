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Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Başrolünü Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine can veren ünlü oyuncu Selma Ergeç, bir davet nedeniyle geldiği Bodrum'da kameralara takıldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, beyaz bikinisi ile görüntülendi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Ergeç, düzgün fiziğiyle ise tam not aldı. İşte Selma Ergeç'in o görüntüleri…

12.07.2021 18:43 - Son Güncelleme: 12.07.2021 18:44
Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Selen karakteri ile izleyici karşısına çıkan Selma Ergeç, bir derginin organizasyonu için geldiği Bodrum'a kameralara yansıdı.

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Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Deniz sonrası Milliyet Gazetesi'nin objektiflerine yansıyan Selma Ergeç, beyaz bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Fit görüntüsü ve güzelliği ile ilgi odağı olan oyuncu, neşeli halleriyle de dikkat çekti.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Ergeç'in plaj görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya düştü. Sosyal medya kullanıcıları, hızla yayılan görüntülere yoğun ilgi gösterdi.

Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç beyaz bikinisi ile plajda şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları, düzgün vücudu ve makyajsız haliyle tam not alan Selma Ergeç'i iltifat yağmuruna tuttu.