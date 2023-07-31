Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar'ın favorisiydi! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi

1

Çocukluğunda katıldığı yetenek yarışmasında gösterdiği üstün performansla ünlenen Şahin Kendirci, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Çarpıcı bir dönüşümle hayranlarını şaşkına çeviren Kendirci'yi görenler tanımakta zorlanıyor. Yeni imajıyla benzetildiği ünlü de çok konuşuldu. İşte detaylar...