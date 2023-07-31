Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar'ın favorisiydi! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi

Çocukluğunda katıldığı yetenek yarışmasında gösterdiği üstün performansla ünlenen Şahin Kendirci, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Çarpıcı bir dönüşümle hayranlarını şaşkına çeviren Kendirci'yi görenler tanımakta zorlanıyor. Yeni imajıyla benzetildiği ünlü de çok konuşuldu. İşte detaylar...
Önce Yetenek Sizsiniz ardından " Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençlik yıllarını canlandırmasıyla tanınan Kendirci'nin son hali şoke etti.
Yeni pozlarını paylaşan Kendirci takipçilerini ikiye böldü.