PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar'ın favorisiydi! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar'ın favorisiydi! Katıldığı şarkı yarışmasıyla yıldızı parlayan Şahin Kendirci, imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şahin Kendirci son hali ile çok konuşuldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen genç şarkıcıya eleştiri yapanlar da oldu, beğendiğini dile getirenler de. Ancak özellikle o yorumlar dikkat çekti. Bakın Şahin Kendirci'nin yeni imajı hangi oyuncuyu hatırlattı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 20:06 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 20:06
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar’ın favorisiydi! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi 1

Çocukluğunda katıldığı yetenek yarışmasında gösterdiği üstün performansla ünlenen Şahin Kendirci, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Çarpıcı bir dönüşümle hayranlarını şaşkına çeviren Kendirci'yi görenler tanımakta zorlanıyor. Yeni imajıyla benzetildiği ünlü de çok konuşuldu. İşte detaylar...

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar’ın favorisiydi! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi 2

Önce Yetenek Sizsiniz ardından " Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençlik yıllarını canlandırmasıyla tanınan Kendirci'nin son hali şoke etti.

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Şahin Kendirci genç adam oldu! Hülya Avşar’ın favorisiydi! Yeni imajıyla bakın kime benzetildi 3

Yeni pozlarını paylaşan Kendirci takipçilerini ikiye böldü.

SON DAKİKA