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'Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi! Çocukluğuna dönen Müge Anlı'ya bir de böyle bakın! Meğer küçüklüğünde...

Müge Anlı, uzun bir süredir sosyal medya platformlarını kullanmamıştı, ancak sonunda Instagram hesabı açma kararı aldı ve bu haberi duyurdu. Kısa süre içinde binlerce kişi Müge Anlı'nın hesabını takip etmeye başladı. Ünlü sunucu, hesabından zaman zaman paylaşımlar yaparak takipçileriyle iletişim kuruyor. Ancak, Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı, özellikle dikkat çeken ve konuşulan bir detay oldu. Çocukluk yıllarına ait bu özel fotoğraf, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı ve paylaşım büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 09:46 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 09:46
’Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi! Çocukluğuna dönen Müge Anlı’ya bir de böyle bakın! Meğer küçüklüğünde... 1

Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağına damga vuran sunucu Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kıvırcık saçlarını paylaşan güzel sunucu herkesi şaşırttı. Instagram'ı kasıp kavuran fotoğrafa ''Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı 😊'' notunu düştü. Genellikle düz kullanmaya alıştığı saçlarını kıvırcık yapınca, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 49 yaşındaki sunucunun o paylaşımı...

’Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi! Çocukluğuna dönen Müge Anlı’ya bir de böyle bakın! Meğer küçüklüğünde... 2

Türkiye'nin en ünlü sunucularından Müge Anlı bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Saçına maşa yaptıran Anlı, son halini ve çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

’Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi! Çocukluğuna dönen Müge Anlı’ya bir de böyle bakın! Meğer küçüklüğünde... 3

Sevilen sunucu Müge Anlı saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.

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