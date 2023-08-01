'Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi! Çocukluğuna dönen Müge Anlı'ya bir de böyle bakın! Meğer küçüklüğünde...

Müge Anlı, uzun bir süredir sosyal medya platformlarını kullanmamıştı, ancak sonunda Instagram hesabı açma kararı aldı ve bu haberi duyurdu. Kısa süre içinde binlerce kişi Müge Anlı'nın hesabını takip etmeye başladı. Ünlü sunucu, hesabından zaman zaman paylaşımlar yaparak takipçileriyle iletişim kuruyor. Ancak, Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı, özellikle dikkat çeken ve konuşulan bir detay oldu. Çocukluk yıllarına ait bu özel fotoğraf, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı ve paylaşım büyük ilgi gördü.