8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci'den imalı 'yas' paylaşımı "Elinden geleni yaptıysan..." Bülent Şakrak'ın yas sözleri sonrası...

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Ceyda Düvenci son dönemde yaptığı imalı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...