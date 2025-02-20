Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Türkan Şoray, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
7'den 70'e geniş bir hayran kitlesi olan Yeşilçam yıldızı, attığı her adımla da yıllarca adından söz ettirdi.
Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeller güzeli yıldızı Türkan Şoray, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Uzun süredir paylaşımda bulunmayan Şoray, karın yağmasıyla ortaya çıktı. Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı.
Son haliyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı.
Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak Şoray'a olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl asil bir kadın, her şeyiyle... Eşi benzeri yok" derken bir başkası "Bir insan her yaşında bu kadar güzel olmaz ki, maşallah" ifadelerini kullandı.
İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kar keyfi...
Güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Türkan Şoray'ın yaşı da merak konusu oldu.
İşte Türkan Şoray başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...