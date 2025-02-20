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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeller güzeli yıldızı Türkan Şoray, karın yağmasıyla ortaya çıktı. Uzun süredir paylaşımda bulunmayan Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı. Son haliyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak Şoray'a olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdi. İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kar keyfi...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:48
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Türkan Şoray, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesi olan Yeşilçam yıldızı, attığı her adımla da yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeller güzeli yıldızı Türkan Şoray, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Uzun süredir paylaşımda bulunmayan Şoray, karın yağmasıyla ortaya çıktı. Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Son haliyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak Şoray'a olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl asil bir kadın, her şeyiyle... Eşi benzeri yok" derken bir başkası "Bir insan her yaşında bu kadar güzel olmaz ki, maşallah" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kar keyfi...

Türkan Şoray'ın evinin bahçesinde kar keyfi!

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Türkan Şoray'ın yaşı da merak konusu oldu.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

İşte Türkan Şoray başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

TÜRKAN ŞORAY

28 Haziran 1945 (79 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

FİLİZ AKIN

2 Ocak 1943 (82 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947 (77 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

5 Aralık 1954 (70 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949 (75 yaşında

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944 (80 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

AHMET MEKİN

6 Ağustos 1932 (92 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

ŞENER ŞEN

26 Aralık 1941 (83 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

HALE SOYGAZİ

21 Eylül 1950 (74 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

MERAL ZEREN

6 Haziran 1956 (68 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

SERPİL NUR

4 Mayıs 1958 (66 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

PERRAN KUTMAN

30 Kasım 1949 (75 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

MÜJDE AR

21 Haziran 1954 (70 yaşında)

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

ITIR ESEN

17 Aralık 1956 (68 yaşında)