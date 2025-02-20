Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın evinin bahçesinde kar keyfi! Güzelliğiyle yine büyüledi!

Dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaparak Şoray'a olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl asil bir kadın, her şeyiyle... Eşi benzeri yok" derken bir başkası "Bir insan her yaşında bu kadar güzel olmaz ki, maşallah" ifadelerini kullandı.