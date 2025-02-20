Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz.

Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz"