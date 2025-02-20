Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

İş insanı Adnan Aksoy ve eski manken Güzide Duran, geçen aylarda 16 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Boşanma haberlerinin hemen ardından Güzide Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı.
Okan Buruk'tan aşk dedikodularına yalanlama gecikmedi. Duran da ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Aksoy ise Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 15 yaşındaki kızlarının velayetini ve 2 liralık da sembolik tazminat istedi.
GÜZİDE DURAN'DAN KARŞI HAMLE
Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.
Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer verdi.
Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek şu ifadelere yer verildi:
"Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır.
Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir.
Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz.
Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.
Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz"