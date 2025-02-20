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Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Adnan Aksoy ile Güzide Duran boşanma haberleriyle uzun bir süre gündemde yer aldı. Çiftin 16 yıllık evliliklerini bitirme kararı almasının ardından Güzide Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Ancak iki tarafta bu iddiaları net bir dille yalanladı. 16 yıllık eşler bu kez Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'a açtığı davayla gündem oldu. Duran, boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat isteyen Aksoy'a karşı harekete geçti. Duran, Adnan Aksoy hakkında açtığı yeni davada; çocuklarının velayetiyle birlikte 20 milyon lira tazminat ve aylık 600 bin lira nafaka talep etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:08
Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

İş insanı Adnan Aksoy ve eski manken Güzide Duran, geçen aylarda 16 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Boşanma haberlerinin hemen ardından Güzide Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Okan Buruk'tan aşk dedikodularına yalanlama gecikmedi. Duran da ortaya atılan iddiaların eşi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Aksoy ise Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 15 yaşındaki kızlarının velayetini ve 2 liralık da sembolik tazminat istedi.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

GÜZİDE DURAN'DAN KARŞI HAMLE

Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer verdi.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek şu ifadelere yer verildi:

"Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurtdışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz"

Güzide Duran’dan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava! Milyonluk tazminat talebi!

Güzide Duran