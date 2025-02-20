Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Avni Yalçın Kimdir?
1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.
Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı.
1987 yılında Tapulu Irgat filminde Cengiz Durmaz ve Muhsin Bey filminde "Erdinç Üstün", "Hacer Ana ve Oğulları" filminde "Yusuf Çetin" karakterlerini seslendirdi.
Birçok dizi ve filmde rol alan Avni Yalçın'ın ailesi de merak edildi.
Oyuncu bir ailede gelen ve kendisi de oyuncu olan Ayşegül Devrim ile ilk evliliğini yapan Avni Yalçın, 1994-2001 yılları arasında meslektaşı Ayşe Kökçü ile aynı yastığa baş koydu.
Hayatı merak edilip araştırılan 78 yaşındaki oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Avni Yalçın'ın oğlu Uzak Şehir'in yıldızı çıktı.
İşte Avni Yalçın başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Emel Göksu ve kızı Fadik Sevin Atasoy
Ali Şen ve oğlu Şener Şen
AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN
AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN
Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Barış Yalçın, son olarak Uzak Şehir'de Erol karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
AVNİ YALÇIN VE OĞLU DEVRİM YALÇIN
Devrim Yalçın da annesi Ayşegül Devrim, babası Avni Yalçın ve kardeşi Barış Yalçın gibi oyuncu.
Zuhal Olcay ve kızı Ceren Olcay
Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer