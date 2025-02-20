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Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Ezgi Mola, Berkay ateş, Şükran Ovalı, Salih Bademci ve Nur Sürer gibi isimleri bir araya getiren, atv'nin sevilen dizilerinden Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan 78 yaşındaki oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Avni Yalçın'ın oğlu Uzak Şehir'in yıldızı çıktı. Bakın Avni Yalçın hangi oyuncunun babasıymış...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:15
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Avni Yalçın Kimdir?

1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

1987 yılında Tapulu Irgat filminde Cengiz Durmaz ve Muhsin Bey filminde "Erdinç Üstün", "Hacer Ana ve Oğulları" filminde "Yusuf Çetin" karakterlerini seslendirdi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Birçok dizi ve filmde rol alan Avni Yalçın'ın ailesi de merak edildi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Oyuncu bir ailede gelen ve kendisi de oyuncu olan Ayşegül Devrim ile ilk evliliğini yapan Avni Yalçın, 1994-2001 yılları arasında meslektaşı Ayşe Kökçü ile aynı yastığa baş koydu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Hayatı merak edilip araştırılan 78 yaşındaki oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Avni Yalçın'ın oğlu Uzak Şehir'in yıldızı çıktı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

İşte Avni Yalçın başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Emel Göksu ve kızı Fadik Sevin Atasoy

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Ali Şen ve oğlu Şener Şen

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Şener Şen ve kızı Begüm Şen

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Öztürk Serengil ve kızı Seren Serengil

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

AVNİ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Barış Yalçın, son olarak Uzak Şehir'de Erol karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

AVNİ YALÇIN VE OĞLU DEVRİM YALÇIN

Devrim Yalçın da annesi Ayşegül Devrim, babası Avni Yalçın ve kardeşi Barış Yalçın gibi oyuncu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Zuhal Olcay ve kızı Ceren Olcay

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Sadri Alışık ve oğlu Kerem Alışık

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın oğlu Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak