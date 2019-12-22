Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Yıllar sonra çıkan fotoğraf şoke etti

Çekici gözleri ve eşsiz güzelliği ile Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak bilinen Türkan Şoray hakkındaki şok gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray şüphesiz en çok sevilen kadın oyuncuların başında geliyor. Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir güzelliğe kavuşan isimlerden. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

22.12.2019 07:35 - Son Güncelleme: 22.12.2019 07:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





