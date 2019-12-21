Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Tosunpaşa filminde, Tellioğulları ve Seferoğulları'nın uğruna mücadele ettiği Yeşil Vadi'nin, neresi olduğunu ve son halini merak ediyor musunuz? Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, Kemal Sunal'ın da kadrosunda yer aldığı Tosun Paşa'nın hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos'ta çekildi. İki aileyi birbirine düşüren Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi. İşte herkesin merak ettiği Yeşil Vadi'nin son hali...
21.12.2019 22:42
- Son Güncelleme: 21.12.2019 22:45
DİĞER GALERİLER