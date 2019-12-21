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Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Tosunpaşa filminde, Tellioğulları ve Seferoğulları'nın uğruna mücadele ettiği Yeşil Vadi'nin, neresi olduğunu ve son halini merak ediyor musunuz? Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, Kemal Sunal'ın da kadrosunda yer aldığı Tosun Paşa'nın hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos'ta çekildi. İki aileyi birbirine düşüren Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi. İşte herkesin merak ettiği Yeşil Vadi'nin son hali...

21.12.2019 22:42 - Son Güncelleme: 21.12.2019 22:45
Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?

Çekildiğin günden bu yana pek çok kez izlenen Tosun Paşa filminin her sahnesi ayrı sevildi. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği film, yayıncılar tarafından da sık sık tercih ediliyor.

Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?

Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?

Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

Yeşilçam filmi Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı! Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi nerededir?
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