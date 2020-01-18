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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray şüphesiz en çok sevilen kadın oyuncuların başında geliyor. Çekici gözleri ve eşsiz güzelliği ile Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak bilinen Türkan Şoray hakkındaki şok gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir güzelliğe kavuşan isimlerden. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

18.01.2020 20:58 - Son Güncelleme: 18.01.2020 20:58
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

Türkan Şoray

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