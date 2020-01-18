Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikliymiş! Seneler sonra ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray şüphesiz en çok sevilen kadın oyuncuların başında geliyor. Çekici gözleri ve eşsiz güzelliği ile Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak bilinen Türkan Şoray hakkındaki şok gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir güzelliğe kavuşan isimlerden. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

18.01.2020 20:58 - Son Güncelleme: 18.01.2020 20:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





